Pérez Llorca: «Este periódico es mucho más que un cronista y sin él no se puede entender Castellón»

«Sin Mediterráneo no puede entenderse esta provincia, porque este periódico es uno de los pocos que puede presumir de ser, en los quioscos, el diari. Está tan ligado al territorio que no hace falta pedirlo por su nombre». Con estas palabras ha abierto esta noche su intervención en la gala del centenario el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha asegurado que desde su nacimiento, en 1925, este rotativo ha sido mucho más que un cronista de todo lo que acontece en Castellón.

En un discurso que ha combinado el valenciano con el castellano, el recientemente nombrado jefe del Consell ha apuntado que esta cabecera asumió desde el principio «ese papel esencial que tienen los medios de comunicación como instrumentos con los que una sociedad dialoga consigo misma». «De esta manera Mediterráneo ha acompañado a toda la provincia en su transformación desde una sociedad mayoritariamente rural a la realidad innovadora y moderna que es en la actualidad».

Autoridades presentes en el acto celebrado en el Auditorio de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pérez Llorca ha defendido que este rotativo ha estado «firmemente comprometido con esta tierra, actuando como testimonio y guía para saber y entender todo lo que pasaba, yendo de la mano de la provincia en los momentos de alegría, pero también de dificultades». «Y lo ha hecho --ha continuado el president-- mientras se adaptaba a los cambios tecnológicos, con la incorporación de nuevos formatos y lenguajes».

«Cuando acabe la legislatura la Generalitat habrá invertido en esta provincia más de 900 millones de euros» Juanfran Pérez Lorca — President de la Generalitat

El jefe del Consell ha insistido en que, en tiempos en los que la inmediatez compite con la reflexión, «medios como Mediterráneo son más necesarios que nunca para no caer en los riesgos de la desinfomación y el ruido».

Además de referirse a lo que ha significado y significa esta cabecera para Castellón, Pérez Llorca ha apuntado al papel crucial que juega el rotativo para el futuro de la provincia. Un futuro, ha subrayado para el que la Generalitat trabaja «con apuestas decididas para la inversión productiva que esta tierra necesita».

El president de la Generalitat, en la gala del centenario. / Toni Losas

Así, ha explicado que pese a la infrafinanciación y la necesaria inversión en la reconstrucción tras la dana, durante esta legislatura la Generalitat «ha seguido avanzado con las inversiones que necesita la provincia» y que al final de la legislatura supondrán 900 millones de euros.

«Mi compromiso con Castellón, sus trabajadores, empresas, instituciones y medios como este es total» Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat

Entre las iniciativas para Castellón, ha destacado la ampliación de la línea 1 del Tram y la redacción del proyecto de la línea 2 a Vila-real; el nuevo Hospital General de Castellón y la reforma parcial del Hospital La Magdalena; el desbloqueo de la ronda Oeste de Castelló o la conexión con la AP-7 en Peñíscola.

Pérez Llorca se ha referido también a la industria cerámica y a las cifras récord del aeropuerto, una infraestructura que atrae inversiones e innovación. «Mi compromiso con Castellón, sus trabajadores, empresarios, instituciones y medios de comunicación como Mediterráneo es total», ha sentenciado