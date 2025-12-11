Entre pitos y flautas... cien años

El 15 de mayo de 1925 salió el primer número del Diario de Castellón, un periódico que poco tiempo después tomaría el nombre de Mediterráneo para erigirse en el máximo referente informativo de una provincia que, a lo largo de todo este tiempo, no ha dejado de transformarse.

Un siglo después, los herederos de aquellos viejos artesanos de las artes gráficas, de los cronistas a pie de calle, llegamos a un centenario que ha sido posible por saber transmitir, a través de generaciones, las vivencias y los anhelos de la sociedad y hacerlo desde el rigor que da la proximidad.

Mediterráneo ha conseguido a lo largo de este periodo ser la insignia de la comunicación de Castellón, pero este éxito ha sido posible, principalmente, gracias a quienes vieron en sus páginas una fiel ventana a lo que acontecía cada día a nuestro alrededor.

El principal patrimonio de un medio de comunicación -si no el único- es su credibilidad y Mediterráneo ha hecho de ésta su principal bandera. Algo que le ha valido llegar a un centenario que hoy no pretende mirar hacia atrás, sino centrarse en todo lo bueno que está por venir.

Si bien los lectores -nuestros usuarios- han ocupado la parte más alta del podio que marca nuestro interés, desde estas líneas quiero destacar el mérito colectivo de un diario que, por sus instalaciones, ha visto pasar a centenares de castellonenses. La mayoría de ellos, desconocidos trabajadores que operaban en la sombra; pero han sido parte esencial de un proyecto en continua transformación, que hoy se refuerza para seguir siendo ese medio de referencia en la provincia.

Periodistas, articulistas, comerciales, administrativos, fotógrafos, impresores, diseñadores, distribuidores, vendedores de prensa, informáticos, proveedores de diferentes servicios, empresas e instituciones colaboradoras… todos ellos componen un enorme enjambre de firmes voluntades que nos ha llevado hasta aquí. Y es justo reconocerlo en este privilegiado rincón que, por norma en cada publicación, siempre suele ocupar la firma del director.

Y cómo no, en estas mismas líneas no puede faltar el emocionado recuerdo a aquellos compañeros que tanto hicieron para llegar a escribir un centenario cuyos logros les corresponde por derecho propio. Desde su vocacional inconformismo, en cada reflexión, nos enseñaron los mejores atajos para la mejora constante. Gracias Pepe Beltrán, Vicent Martí o José Luis Serrano -que nos han dejado en un tiempo de reconocimientos y conmemoraciones- por hacernos partícipes de estas enseñanzas.

El número especial que hoy ofrecemos con motivo de nuestro Centenario, como verán a lo largo de todo su desarrollo, es una larga sucesión de opiniones, análisis, recopilatorios, crónicas… que tienen en el valor colectivo su principal hoja de ruta. En este punto quiero agradecer la labor de coordinación editorial realizada por la periodista Cristina Garcia para hacer posible una publicación en la que han participado decenas de colaboradores.

El Periódico Mediterráneo, siempre plagado de ese talento a toda prisa que ofrecen sus autores, no puede entenderse sin la genérica aportación de una sociedad que no duda en arropar a este medio en cada palabra y en cada imagen, lo que sirve de hilván necesario para conocer y conocernos cada día.

Aquel primer número que ha marcado cien años de periodismo en Castellón se inauguró con una hoy insólita e inocente portada donde cabía una esquela, un saludo e, incluso, unos más que voluntariosos versos que nos hablaban así:

«En él (diario) verán los lectoresla justicia y la razón,y tendrán a los redactoressiempre a su disposición,que con fuertes inyeccionesde entusiasmo y voluntad,en todas las ocasionesdefenderán la verdad. El tiempo será la pauta,que a todos nos juzgaráya está tocando la flauta,lo que sea… sonará».

Cien años… varias vidas en una, dan para mucho, pero hoy toca mirar al mañana, prepararnos con el único propósito de no cejar en aquello que nos ha permitido llegar hasta aquí y, de esta manera, ser merecedores de la confianza de un Castellón que se abre a los tiempos que marca los nuevos modos de la comunicación. Una etapa que, si bien no está exenta de grandes desafíos, nos enseña apasionantes caminos que queremos descubrir y disfrutar, con todos y para todos… como siempre.

Director de Mediterráneo