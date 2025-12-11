Quienes somos, de dónde venimos y...

Adónde vamos. Llevo desde 1992 trabajando en Mediterráneo, casi toda mi vida y un tercio de la vida de Mediterráneo. Es mi casa, donde he conocido a grandes compañeros y es una parte importante de mí, donde me he formado y crecido como persona y profesional.

Mucho ha cambiado la prensa desde entonces, tanto la forma de editar el diario y de difundirlo como sus contenidos. Los lectores también han evolucionado o, más que evolucionar, digamos que han modificado sus costumbres.

Cuando llegué, el periódico estaba instalando su primer sistema editorial informatizado. Hasta entonces, si bien ya se trabajaba con ordenadores, las páginas se componían a mano. Los redactores escribían el texto que se imprimía en tiras y posteriormente los compañeros de talleres cortaban y pegaban esas columnas de texto, las fotos y la publicidad, completando las páginas como auténticos artesanos. Se utilizaba cúter para cortar, y cera para pegar. Acoplaban manualmente los contenidos sobre una plantilla.

Con el nuevo sistema ya se diseñaba la página en el ordenador y se escribía directamente sobre el artículo; también se digitalizaban las imágenes y se insertaban en la maqueta. Eso sí, todo era rudimentario. No fue hasta unos años después, sobre el 96, cuando empezamos a utilizar el famoso Photoshop en sus primeras versiones. Los cambios han sido constantes, ¡llegó internet! Aunque ahora parezca imposible, vivíamos y trabajábamos sin la omnipresente red. Empezamos a publicar los contenidos en la web y ahora, ¿qué les voy a contar? Estamos absorbidos por ella.

La difusión del diario en papel cada vez es más complicada. El ritual de coger el periódico, tomar un café o el almuerzo y ponernos al día de todo lo ocurrido en nuestra provincia tomándonos nuestro tiempo, pasando las páginas una a una, viendo las diferentes secciones en las que siempre encontrábamos algo interesante que a priori no buscábamos, sorprendiéndonos con alguna publicidad… se está perdiendo.

Como he dicho, estamos cambiando. La información se consume al minuto, la mayoría de veces ni siquiera la buscamos, ella nos encuentra. Mediante algoritmos nos avasallan con titulares que parecen una cosa y son otra. Con titulares que solamente buscan llamar la atención. Vivimos la era del clic. Lo importante no es hacer buen periodismo, si no que el consumidor, que no el lector, entre en la página.

Está en nuestra mano hacer una buena selección de lo que leemos, debemos ser responsables y valorar el buen trabajo. Comparar las informaciones, seleccionar fuentes fiables, distinguir lo que es verdadera información de contenidos pseudoinformativos, lo que es un noticia de lo que es un meme. Solo así la prensa podrá perdurar y ser un contrapoder que informe verazmente a la población, cada uno con su línea editorial, pero de forma seria y contrastada. Eso exige por parte de los periodistas mucho trabajo y esfuerzo, y únicamente si la gente se decide a separar el polvo de la paja es posible mantener ese esfuerzo.

Serán ustedes los que decidan a dónde vamos.