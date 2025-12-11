Vivir tras el objetivo la historia de Castellón

A mediados de los 90 empecé a trabajar los fines de semana en Mediterráneo, haciendo el suplemento La Luna, relacionado con el ocio de Castellón, en el que se publicaba el ambiente nocturno de la provincia los sábados. Durante los fines de semana, también cubría la sección de Deportes, sobre todo el fútbol. Día a día, aprendí que tan importante era saber captar el instante preciso del juego, como saber organizar la ruta para poder cubrir todos los partidos. Teníamos que hacer cinco encuentros que empezaban a la misma hora en cinco poblaciones diferentes. Y llegábamos. Fueron los veteranos los que me enseñaron a trazar la manera más idónea para poder llegar a todo. Todo esto retratado, a través de una cámara de carrete, trabajando en blanco y negro y revelando y positivando en el laboratorio del periódico. ¡Qué tiempos!

Recuerdo que en aquellos momentos entregaba las fotos en la sección de Deportes, cogía un bocadillo que religiosamente traía el entrañable José Emilio Peris durante años para que merendáramos en redacción. También recuerdo sentarme en publicidad con Monerris, para cuadrar su lista de anunciantes con mi listado de clientes para el suplemento que publicábamos el jueves.

Después de un tiempo y mucha experiencia, pasé a trabajar de manera diaria en redacción, y pude vivir grandes acontecimientos. Ese tiempo vino cargado de grandes retos profesionales, ya que a nivel mundial y social hubo muchos cambios: el efecto 2000, el cambio de moneda de peseta a euro, de las fotos en blanco y negro en el periódico a color, y así, momentos increíbles que me llevo para el recuerdo.

Reflexionando sobre esto, puedo decir que he vivido todas las épocas que la fotografía ha podido tener. He trabajado con carretes en blanco y negro, revelando en el laboratorio con el químico (tal y como se inventó la fotografía) y, en cambio estoy terminando mi carrera profesional expectante con la inteligencia artificial, una auténtica revolución. Carretes en color, cámara digital, vídeo, audio. Ha sido un oficio que no ha dejado de evolucionar. La fotografía para prensa ha sido un constante cambio.

La oportunidad que me ha dado esta profesión es poder vivir en primera persona todos aquellos acontecimientos que han marcado la historia de generaciones de la provincia. Recuerdo cómo afectó la pandemia, y recuerdo ser de los pocos que podían transitar por la ciudad. O cómo los festivales internacionales han acabado siendo un motor económico y social para Castellón.

Pero, sobretodo, a través de la cámara he captado no sólo imágenes, sino también instantes únicos como puede ser la sonrisa, el peligro, la lágrima, el dolor o incluso la catástrofe. He sido testigo de momentos que han cambiado el curso de la vida de alguien, esa sonrisa que ha podido marcar la historia de una persona en un festival, ese primer beso, esa historia que ha empezado sin darnos cuenta, mientras apretaba el disparador. Gracias.