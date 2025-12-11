De la web al papel: un día en el corazón de 'Mediterráneo'

El Periódico Mediterráneo nunca duerme del todo. El diario afronta un proceso de transformación hacia nuevas formas de consumo más digitales, adaptándose a la demanda de los usuarios y potenciando las interacciones con los lectores. Todo para estar más cerca. Y eso se nota en su corazón, donde comienza todo, que mezcla ahora el madrugador olor a tinta con el pulso digital que late las 24 horas, los 365 días del año, sin apagarse nunca.

Nos adentramos por un día en el lugar donde la actualidad es la verdadera protagonista para conocer el día a día de los alrededor de 60 profesionales que llevan a cada rincón las historias de Castellón. Son las 7.00 horas. Todo arranca muy pronto. Vanesa repasa las informaciones en la edición en papel mientras se toma un café. José tampoco se pierde la actualidad, aunque recurre a la web de Mediterráneo desde su casa. Un equipo de redactores ya vela por ofrecer la actualidad más madrugadora.

El despertar

La jornada estándar para la mayoría, sin embargo, empieza a arrancar poco después. Con las instalaciones ya puestas a punto por el equipo de limpieza, el departamento de Administración es uno de los primeros en incorporarse. Su labor, a priori, puede pasar desapercibida, pero es fundamental para que todo funcione. Con la gerente de Pecsa, Laura Safont, al frente, son los encargados de llevar la contabilidad del diario, gestionar los recursos humanos, realizar las compras necesarias o, incluso, supervisar la distribución de publicaciones.

Administración, con la gerente, Laura Safont, al frente, aborda cuestiones que pueden pasar desapercibidas, pero que resultan esenciales, como la gestión de recursos humanos, contabilidad o distribución. / KMY ROS

También entonces cobra vida el departamento de Publicidad. La directora comercial, Cristina Pastor, coordina un equipo que desde primera hora se encarga de contactar con actuales y futuros anunciantes en la cabecera. A principios de semana, analizan en una reunión en profundidad las prioridades. Su labor, atendiendo a que la publicidad resulta una de las principales fuentes de ingresos de la prensa escrita, consiste en diseñar y ofrecer campañas adaptadas a las necesidades particulares para multiplicar la visibilidad de productos, servicios o iniciativas aprovechando el gran escaparate que constituye Mediterráneo.

El departamento de Publicidad, que encabeza la directora comercial, Cristina Pastor, trata las prioridades a trabajar a lo largo de la semana en una reunión con el equipo. / KMY ROS

Estrategia de contenidos

El ritmo en la redacción comienza a animarse algo más tarde. Sobre las 10.30 horas tiene lugar la reunión de Contenidos, que encabeza el director de Mediterráneo, Ángel Báez. Es un momento estratégico donde el staff diseña la hoja de ruta del día: se detectan tendencias, se repasa la agenda, se valoran propuestas y, en definitiva, se apuesta por aquello que después pueda convertirse en la historia que todos quieran leer. No siempre se acaba materializando todo, pero al menos las ideas pasan a la pista de despegue.

En especial a partir de las 11 horas la actividad se multiplica. Los redactores ocupan sus puestos y los teléfonos empiezan a echar humo. Llegan cargados de información, bien de una rueda de prensa a la que han asistido o con historias de cosecha propia. El ruido de los teclados, las llamadas o las conversaciones para diseñar contenidos audiovisuales invaden el ambiente.

La redacción cobra vida durante la mañana hasta que las llamadas de teléfono y el sonido de las teclas copan el ambiente. / KMY ROS

De Sucesos a Deportes

Los periodistas trabajan en los artículos que dotan de contenido, tanto a través de la web durante el día como en la edición impresa de la jornada siguiente, a las secciones de Castellón, Castelló de la Plana, Vila-real, Comarcas, Sucesos y Deportes. También hay personal especializado para Ediciones Especiales, como los suplementos que se publican con motivo de las ferias cerámicas. O para las herramientas digitales, con profesionales que asumen desde la gestión de las redes sociales hasta la constante monitorización de audiencias y el posicionamiento SEO. PECSA edita además otras publicaciones especializadas como El Periódico del Azulejo, centrado en la industria líder en la provincia, o Crónicas, que ahondan aún más en la información local.

Fuera de la redacción tienen su base dos piezas claves del diario, como son el equipo de fotógrafos, que coordina Manolo Nebot, y que se convierte en los ojos. Su producción va mucho más allá de las fotografías tradicionales, pues generan ya todo tipo de contenidos audiovisuales, con un gran protagonismo de los vídeos. La otra pieza son los corresponsales, que nutren de las informaciones y las historias de los municipios castellonenses, de nuevo bajo el objetivo de llegar lo más cerca posible de cada lector.

La sección de Castellón aborda los contenidos que afectan a toda la provincia. / KMY ROS

Los redactores jefe Javier Abad, Javier Navarro, Miguel Agost y Eva Colom, engrasan este complejo engranaje para que la maquinaria funcione según lo previsto, organizando los flujos de trabajo y marcando las prioridades ante una caprichosa actualidad que hace que, en cuestión de segundos, salte por los aires todo lo previsto. Ah, y no se puede olvidar al departamento de Sistemas, con Pepe Bausá al frente, que entra en acción ante un incidente técnico para que todo siga funcionando.

Los contenidos más inmediatos se publican nada más salen del horno y el resto se planifican para que vean la luz durante el resto del día y la jornada siguiente. Mediterráneo, al formar parte del grupo Prensa Ibérica, está en contacto permanente con otras cabeceras de toda España para compartir contenidos, lo que permite tener a disposición el gran potencial de otras publicaciones de referencia. Esta colaboración permite acceder a las mejores noticias de periodistas referentes en el ámbito autonómico, nacional, internacional o económico, las cuales también se recogen en el periódico castellonense.

Comarcas resulta una pieza central de ‘Mediterráneo’, junto a sus corresponsables, para llegar a cada rincón de la provincia. / KMY ROS

Conocer al usuario

Una vez por semana, se reúne la Unidad del Conocimiento del Usuario, integradas por las personas responsables de todas las áreas del periódico. Este momento analiza de forma periódica los gustos, las rutinas y las demandas de los usuarios a través de potentes herramientas de medición de audiencias con tal de focalizar los contenidos y, como persigue el diario, estar lo más cerca posible de los lectores.

A partir de las 13 horas entra en acción el equipo del Hub de Papel, que edita los contenidos elaborados por los redactores en los canales digitales para su publicación en el periódico impreso. Lo hace en estrecha coordinación con Maquetación, que diseña las páginas de la edición en papel. No faltan tampoco, en el día a día del diario, elementos como los gráficos o las infografías, que ayudan a enriquecer la información y facilitar su comprensión de prácticamente todas las temáticas, desde temas de economía hasta sociales, pasando por deportivos. Su elaboración corre a cargo del departamento de Imagen, junto a los retoques fotográficos y la composición de la publicidad.

La edición en papel va tomando forma durante el día con Maquetación. / KMY ROS

Cien años dan para mucho y permiten atesorar gran parte de la historia de la provincia, bien a través de fotos o de las propias portadas e informaciones, que se encuentran a buen recaudo gracias a Documentación.

De la reunión de portada a la planificación y rotativa

Ya avanzado el día y con muchos contenidos a punto de caramelo u otros ya compartidos, a las 18 horas se produce otro momento clave de la jornada: la reunión de portada. El staff repasa entonces las informaciones y decide cuáles son prioritarias para destacarlas más, tanto en portada de la edición digital como en la impresa.

Un equipo de especialistas trabaja con especial hincapié en los canales digitales del periódico, desde las redes hasta el SEO. / KMY ROS

Con los últimos retoques y mientras se trabaja en las noticias más trasnochadoras, se aborda, sobre las 20.00 horas, la planificación para el día siguiente. Toca repasar agendas de instituciones, convocatorias de prensa o la planificación de temas propios para que nada se escape.

Es de cara a medianoche cuando el ritmo empieza a bajar, pero sin detenerse nunca. La edición impresa, ya lista, llega a la rotativa, que entra en acción a toda velocidad para imprimir el periódico a contrarreloj y que a primera hora de la mañana se encuentre en el kiosco. Los canales digitales, sin embargo, permanecen siempre abiertos y atentos como altavoces que permitan llevar a casa cualquier última hora urgente, incluso antes de que José y Vanesa desayunen con la información más cercana a Castellón.