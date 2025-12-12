El gran extra de los 100 años de periodismo en Castellón, el domingo 14 con Mediterráneo
Un volumen único que repasa la evolución social, política, económica y cultural de la provincia a lo largo de un siglo
El próximo domingo 14 de diciembre, los lectores podrán adquirir de forma gratuita el extra del Centenario de Mediterráneo, una publicación especial de casi 200 páginas que recorre los últimos 100 años de la historia de Castellón.
Se trata de un volumen único que repasa la evolución social, política, económica y cultural de la provincia a lo largo de un siglo, con el Periódico Mediterráneo como testigo y cronista de los grandes acontecimientos y de la vida cotidiana de sus municipios y protagonistas.
Revive la Gala del Centenario de Mediterráneo
Puedes volver a disfrutar del multitudinario evento en el que Mediterráneo celebró sus 100 años de historia, una gala repleta de actuaciones.
