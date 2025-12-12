El 'Mediterráneo' de Serrat emocionó al público de la Gala del Centenario

Mediterráneo fue doblemente protagonista en la Gala del Centenario del periódico de Castellón que lleva el nombre del mar, pues este es también el título del tema más emblemático de Joan Manuel Serrat y que da título da título al álbum Mediterráneo, publicado en 1971. Está considerada una de las mejores canciones de la música en español y un auténtico himno ligado al mar, la identidad y la nostalgia. Qué mejor canción para poner el colofón a la espectacular ceremonia.