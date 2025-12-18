La unanimidad marca en Vila-real la concesión al periódico 'Mediterráneo' de la medalla de oro de la ciudad

La unanimidad ha caracterizado este jueves la aprobación, en el transcurso del pleno ordinario del Ayuntamiento de Vila-real del mes de diciembre, de la concesión de seis nuevas Medallas de la Ciudad, una en el grado de honor y otras cinco de oro a diferentes colectivos. Uno de esos reconocimientos se dirige al periódico Mediterráneo, en el año en el que se celebra el centenario del nacimiento de este medio de comunicación de ámbito provincial.

En la explicación realizada por el concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila, para motivar la concesión de este reconocimiento a Mediterráneo, este ha destacado que el periódico de Castellón "es un referente informativo de la provincia y un testigo directo de la historia de Vila-real a lo largo de 100 años". Asimismo, ha incidido en que, desde sus inicios, "ha sabido evolucionar y adaptarse a los cambios sociales, políticos y tecnológicos, manteniendo siempre su apuesta clara por la información de proximidad, el rigor periodístico y el compromiso social".

Al mismo tiempo, el edil Vila ha hecho hincapié en la edición específica y con portada propia para Vila-real que se mantiene desde el año 1987. "El diario ha sido un cronista fiel de la vida local, de las fiestas, de las tradiciones, de las entidades y de los acontecimientos más destacados de la ciudad. También ha actuado como altavoz de la actividad deportiva, con un seguimiento especial del Villarreal CF, y como impulsor de iniciativas culturales, sociales y empresariales"

Más condecoraciones

Por otra parte, la corporación municipal de Vila-real ha decidido premiar con la Medalla de Oro de la Ciudad a las empresas Vidres, Grúas Tomás y Sucesores de Santiago Manzanet, así como al Hospital Universitari de la Plana. En todos los casos, el concejal Vila ha destacado la larga trayectoria de servicio público y de innovación y sostenibilidad que han marcado el devenir de estos colectivos desde su creación o puesta en funcionamiento.

Imagen de la Medalla de la Ciutat en grado de Oro que se entregarán el próximo 18 de enero en el Auditori de Vila-real. / Josep Carda

Además, se ha tomado la determinación de entregar la Medalla de la Ciudad en grado de Honor al empresario vila-realense José Vicente Tomás, fundador de la empresa Kerajet que, en la actualidad está presente en más de 40 países de todo el mundo.

Tal y como ha detallado el concejal de Relaciones Institucionales, el acto de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 18 de enero en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Una cita en la que, además de la corporación municipal, también estarán presentes hijos predilectos y adoptivos de Vila-real.