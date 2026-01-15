Mediterráneo recoge la Distinción Extraordinaria de la UJI por "conectar y ser la voz de Castellón"

"Por 100 años de historia, y por ser actor fundamental para explicar la realidad del territorio, y también a la realidad de la Universitat Jaume I, y por darnos la posibilidad de conectar conocimiento y ciudadanía, y acercar la universidad, en toda su dimensión, a la sociedad. Una proyección que ha estado esencial para consolidar el proyecto universitario de Castelló".

Con estas palabras, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha enaltecido la labor de El Periódico Mediterráneo "en el año de su centenario" en la entrega de la Distinción Extraordinaria de la universidad "en reconocimiento a la trayectoria de colaboración social y comunicativa", que han recogido en el Paranimf el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, junto con la vicepresidenta, Arantza Sarasola.

Un acto que ha contado con la presencia de una delegación de El Periódico Mediterráneo, con su director, Ángel Báez; el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan R. Gil; el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez; la directora comercial de Mediterráneo, Cristina Pastor; y la gerente de Mediterráneo, Laura Safont.

La UJI entrega a Mediterráneo la Distinción Extraordinaria /

Y en el que en el que la institución educativa ha premiado asimismo con la Distinción Extraordinaria "la trayectoria de colaboración" del Grupo Nealis, que han recogido las CEO Myriam Gimeno y Elena Llopis, en presencia de las 88 empresas e instituciones que conforman el tejido social y económico de la provincia y la Comunitat y que forman parte actualmente del Círculo de Mecenazgo y Patrocinio de la UJI.

Arantza Sarasola: "Una universidad referente"

"Recibimos la prestigiosa Distinción Extraordinaria con gratitud hacia quienes han valorado los méritos de Mediterráneo, un periódico centenario que es parte indisoluble de la historia y el futuro de Castellón", ha señalado Arantza Sarasola, junto a Javier Moll, en presencia, entre otros, de la consellera de Educación y Universidades, Carmen Ortí; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y representantes de ayuntamientos, entes y empresas galardonadas.

"Para nuestro diario -ha señalado la vicepresidenta del Grupo Prensa Ibérica- es un honor vincular su nombre al de una universidad dinámica e innovadora que es referente de pensamiento crítico y excelencia investigadora".

Javier Moll y Arantza Sarasola, tras recoger el galardón. / Gabriel Utiel

"En 2026, esta universidad cumplirá 35 años de andadura, y quiero recordar hoy que el Periódico Mediterráneo, como medio de referencia en Castellón, ayudó activamente a su creación y respaldó la descentralización universitaria como revulsivo para el desarrollo de la provincia. La colocación de la primera piedra de esta Universidad fue un hito que nuestro diario celebró, y desde el nacimiento de la institución ha existido una colaboración muy estrecha", ha remarcado Sarasola.

Javier Moll: "Un motor esencial para el progreso social"

"En este acto, al que asisten numerosos representantes de empresas, quiero también subrayar el papel relevante que siempre ha desempeñado el Periódico Mediterráneo en el impulso de la conexión entre la universidad, la sociedad civil y las empresas", ha señalado, por su parte, Javier Moll. "Los lazos entre universidad y empresa son un motor esencial para el progreso social", ha explicado.

"Las aulas generan talento humano y las compañías aportan riqueza y empleo; juntas conforman un tándem virtuoso del que se beneficia el conjunto de la sociedad. El Periódico Mediterráneo fortalece estas sinergias dando visibilidad a los proyectos de colaboración, fomentando la transferencia de conocimiento y apoyando todas las iniciativas que hacen crecer a Castellón. Intentamos así corresponder a su confianza en nuestra forma de hacer periodismo", ha resaltado.

La rectora, por su parte, ha tendido la mano al diario. "Sabéis que la UJI es vuestra casa. Y, por supuesto, gracias al director de Mediterráneo, Ángel Báez, y a todo el equipo humano para hacer posible esta relación Mediterráneo- Universidad, Universidad-Mediterráneo".

Entrega del premio al Grupo Nealis, a Myriam Gimeno y Elena Llopis, / Gabriel Utiel

Las distinciones

Alcón, tras la entrega de la Distinción Extraordinaria a Grupo Nealis, que han recogido sus CEO Myriam Gimeno y Elena Llopis, ha destacado "la colaboración estratégica sostenida en el tiempo. Una colaboración que aporta valor en ámbitos como la investigación, la innovación, la empleabilidad, y la mejora del impacto ambiental".

"Es una satisfacción para la UJI impulsar proyectos e iniciativas de manera compartida con el Grupo Nealis. Tengan la forma que tengan, esta colaboración te el objetivo de crear espacios para la promoción del talento y oportunidades de futuro".

. / Gabriel Utiel

Myriam Gimeno ha destacado "el más sincero agradecimiento a la UJI por este honor". "Nuestra relación no es puntual ni circunstancial; es una relación sólida, basada en una visión compartida: la convicción de que el conocimiento, la innovación y la transferencia de talento son palancas esenciales para el progreso de nuestra sociedad. Fruto de esa visión común nacieron colaboraciones estables entre nuestras empresas y la universidad, que hoy se materializan en una cátedra, un aula universitaria, diversos proyectos de investigación y otras colaboraciones", ha dicho.

Tras la entrega de los galardones a 88 firmas colaboradoras, que van desde el Aeropuerto de Castellón a Simetría, bp Energía España, UBE, Porcelanosa, Pamesa, Efi Cretapint, Fobesa, Macer, Keracoll, Nayar Systems, Quimialmel o Smalticeram, entre otras, además de ayuntamientos de la provincia, y fundaciones como Balaguer Gonel Hermanos, Le Cadó, Banc Sabadell, José Soriano Ramos o Trinidad Alfonso, ha sido el turno de homenajear a las firmas y entes "estretégicos", como los ayuntamientos de Castelló y Vila-real; la Diputación Provincial, Banco Santander, Facsa, Fundación Once, la Fundació "la Caixa", el Villarreal CF y la Generalitat valenciana.

La consellera, Carmen Ortí. / Gabriel Utiel

La consellera Ortí, en la primera visita a Castelló y a la UJI, ha destacado que "la Universitat Jaume I constituye para nuestra sociedad un motor imprescindible de avance científico y social que atrae y genera talento, produce investigación de excelencia y acompaña a nuestras empresas y administraciones en los retos de la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la cohesión social”.

"La colaboración público-privada y el compromiso con la educación superior son la mejor inversión que podemos hacer como Comunitat Valenciana; juntos formamos una auténtica alianza por el territorio”, ha remarcado la titular autonómica.

Alcón: "Juntos, tenemos más impacto social"

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha destacado que el acto de reconocimiento a las entidades colaboradoras «es una prueba de que los lazos entre los ecosistemas universitario, empresarial e institucional, con realidades aparentemente diferentes, no solo son compatibles, sino capaces de entenderse para convertirse, más allá de la mera transferencia tecnológica, en coproductores de soluciones con impacto social».

En ese sentido, ha asegurado que esta colaboración «permite a la universidad investigar mejor, ajustándose a las respuestas que la sociedad reclama, mientras que permite a las empresas captar talento y contar con la universidad como socio estratégico en proyectos de innovación con los que puedan consolidar el posicionamiento competitivo».

Por todo esto, ha insistido en que la Universidad y el tejido social y productivo se necesitan mutuamente en un contexto cada vez más competitivo y en una economía basada en el conocimiento y, por lo tanto, «es necesario tender más puentes con el sector productivo y los diferentes agentes y organizaciones sociales».

Javier MOll, Arantza Sarasola y la rectora, con el direcror de Mediterráneo, Ángel Báez; el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan R. Gil; el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez; la directora comercial de Mediterráneo, Cristina Pastor; y la gerente de Mediterráneo, Laura Safont. / Gabriel Utiel

Una colaboración estratégica de 3,3 millones Una colaboración estratégica de 3,3 millones La rectora ha explicado que "el Programa de Mecenazgo y Patrocinio de la UJI es el programa de captación de fondos más antiguo de las universidades públicas españolas. Según la memoria del año 2024, el Programa tuvo 320 entidades patrocinadoras, colaboradoras y donantes, que aportaron 3.320.277,85 millones de euros, de las cuales 88 son las entidades patrocinadoras y patrocinadores estratégicos que han sido invitadas al acto, junto con las entidades que colaboran en proyectos de investigación". Los recursos captados por la UJI vía mecenazgo y patrocinio han evolucionado muy positivamente en los últimos años. El año 2012, los recursos captados sumaban 1.470.300 euros, mientras que en 2024 han sido 3.320.277,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 225%. En el año cerrado de 2024, el 55,24% de estos recursos (1.834.090,50 €) se han destinado a proyectos de apoyo a la docencia y la investigación y en el programa de cátedras y aulas de empresa; el 23% (764.628,66 €) se han destinado al apoyo al estudiantado a través de becas y premios y el 20,28% a proyectos de apoyo a la cultura y proyección social (673.244,69 €). En este incremento ha jugado un papel muy importante la puesta en marcha del Programa de Cátedras y Aulas de Empresa en 2012, una fórmula de colaboración universidad-empresa-sociedad donde se desarrollan un conjunto de iniciativas económicas y divulgativas de gran proyección social. En su inicio, la UJI tenía dos cátedras y dos aulas de empresa. Trece años después, la UJI cerró 2024 con 28 cátedras y nueve aulas de empresa que gestionan un volumen de recursos de más de 1.302.337,50 € euros anuales.

Una pieza única

En esta ocasión y, como agradecimiento por su compromiso y su contribución al desarrollo del proyecto universitario, la UJI ha entregado a las entidades una pieza conmemorativa que simboliza la trayectoria, los valores y la vocación de futuro de la institución.

Se trata de una composición de placas de acero, material que representa la solidez, el rigor y la capacidad de resistencia, calidades que han caracterizado la evolución de la Universitat Jaume I a lo largo de sus tres décadas y media de historia. El acero simboliza también la excelencia académica, la investigación y la transferencia de conocimiento, así como la voluntad de la institución de proyectarse hacia el futuro con firmeza y responsabilidad.