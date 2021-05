Starwood ha ganado recientemente el premio a la mejor marca del año 2020 en los Plus X Awards. La madera cerámica de Porcelanosa Grupo ha merecido el premio Best brand of year 2020 por su innovador diseño, originalidad y elevada resistencia.

Sus cinco colecciones (Minnesota, Nebraska, Namibia, Tanzania y Vancouver) y 25 tonalidades reproducen la textura y las vetas de la madera natural y fomentan la sostenibilidad de los espacios. Cualidades que valoró positivamente el jurado de esta edición, que a su vez destacó la excelencia de este producto y el realismo que presentan cada uno de sus acabados.

Este premio pone en valor el constante trabajo que ha realizado el equipo de Starwood a lo largo de los últimos años para mejorar este producto con más innovación, tecnología y calidad.

Con 16 años de historia, los Plus X Awards se han convertido en uno de los premios más importantes de la arquitectura, el interiorismo y el diseño porque reconocen internacionalmente a todas aquellas marcas que mejoran el bienestar de las personas y fomentan una vida más saludable. Tal y como sucedió en anteriores ediciones con Hublot, BMW o Apple.

Este reconocimiento se suma a la lista de galardones recibidos por Starwood a lo largo de los últimos años. Entre los que cabe destacar el Iconic Awards 2020 o el Luxury Awards por la producción audiovisual ‘Eternal Dates’. En ella la firma mostraba las propiedades técnicas de esta madera cerámica a través de la ficción.

La obtención del Best brand of year 2020 "refuerza la autenticidad y las ventajas de esta madera cerámica porque con ella se pueden crear espacios ilimitados y perdurables en el tiempo", tal y como destacan desde Porcelanosa Grupo.