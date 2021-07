Han pasado 515 días y, por fin, el azulejo de Castellón va a recuperar su principal herramienta promocional: la asistencia a ferias presenciales. La llegada del coronavirus originó la suspensión en cadena de todos los grandes eventos sectoriales desde Cevisama 2020 hasta hoy, con el inicio de Coverings 2021, la feria más influyente de Estados Unidos, casualmente, el país con mayor actividad compradora de cerámica española en todo el mundo.

La cita, que fue cancelada el pasado ejercicio, comienza en la ciudad de Orlando (Florida) y permanecerá abierta hasta el viernes con la asistencia de más de 40 firmas españolas, la mayoría de ellas ubicadas dentro del área específica del Tile of Spain y algunas de ellas a través de sus filiales estadounidenses.

El clúster castellonense confía en que la reanudación de las convocatorias físicas, y más en el caso de Coverings, constituya un importante elemento para dinamizar las ventas. Por ello, las citadas compañías han apostado por asistir con estand oficial a Coverings a pesar de las numerosas complicaciones logísticas derivadas de la organización este año, sobre todo por la política anticovid de Estados Unidos que ha imposibilitado el viaje directo desde España de los equipos comerciales de las azulejeras.

Crecimiento continuado

No obstante, las principales marcas del Tile of Spain han apostado por Coverings. No en vano, el norteamericano fue durante el atípico año 2020 el primer mercado receptor de las exportaciones de baldosas cerámicas españolas, con un importante crecimiento de doble dígito (18,4%) a pesar de la pandemia. En los cuatro primeros meses de 2021, las ventas continúan con una tendencia más que favorable y, según los últimos datos oficiales, mantienen una evolución positiva cercana del 20%, unas cifras que evidencian el potencial de un mercado cuyo techo comercial todavía no se adivina.

Competencia de 20 países

En Coverings, las empresas de la provincia de Castellón se verán las caras con clientes de todo el continente americano y buscarán destacar con sus propuestas cerámicas con fabricantes de más de 20 países. En total concurren 331 expositores. Hay que recordar que este año la feria ha reducido, por el coronavirus, su formato, con solo tres días de duración (en vez de cuatro) y menos espacio en el North Hall del Orange County Convention Center.

Para sobresalir ante tanta oferta, las marcas españolas, 30 de las cuales corresponden a empresas adheridas a Ascer, contarán con el respaldo del estand corporativo del Tile of Spain, que servirá de punto de información y acogerá seminarios formativos para prescriptores, presentaciones en vídeo, así como entrevistas con fabricantes. Como refuerzo, durante el programa on line que impulsa la feria, el consultor y especialista Ryan Fasan llevará a cabo una conferencia sobre las novedades de las enseñas españolas.