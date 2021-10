Después de una crisis sanitaria de la talla de la vivida en todo el mundo desde marzo del 2020, el coronavirus también ha afectado (y mucho) al modo en el que los expositores de la provincia han promocionado sus productos en Cersaie 2021.

Para la primera gran feria internacional del sector cerámico tras la pandemia, las compañías de Castellón se han visto obligadas a adaptar sus espacios en BolognaFiere ante la nueva situación de convivencia con el covid-19. Así, se ha apreciado una evolución de los estands con el propósito de facilitar la distancia social y evitar la aglomeración de los clientes en zonas reducidas. Por ello, el azulejo ha plasmado este objetivo mediante áreas comerciales mucho más abiertas y diáfanas que en anteriores ediciones del evento, sin recovecos ni elementos que dificulten el tránsito fluido de los clientes profesionales.

Como obras de arte

En este sentido han proliferado los estands que han adoptado formas más propias de un museo, con los recubrimientos cerámicos expuestos a modo de obras de arte en suelos y paredes. Menos producto en muestra, pero presentado de una forma más minimalista y con los grandes formatos como principales cartas de presentación.

De hecho, han destacado marcas que han optado por plantear prácticamente galerías de cuadros cerámicos. Esmalglass-Ítaca, APE Grupo, Argenta, Apavisa, Younexa o Saloni, entre otros, son perfectos exponentes de esta línea estética que ha ganado enteros entre la delegación española y también en la italiana. Asimismo, los clásicos paneles de mano para exhibir modelaje han minimizado su presencia en la actual edición del salón italiano.

Al tiempo, otro aspecto diferencial de Cersaie 2021 está siendo la reducción de la superficie destinada a las áreas de cafetería y almuerzo dentro de los estand. Ante la petición por parte de la organización de que se iba a controlar el consumo de comida y bebida en los pabellones, la mayoría de firmas del Tile of Spain ha recortado la inversión dedicada a estas áreas y han otorgado mayor protagonismo al producto en sí. No obstante, no han faltado las marcas de Castellón que han agasajado a sus clientes con gastronomía.

En cuanto a las tendencias más en boga dentro de la estética de los recubrimientos cerámicos lanzados en Bolonia hay un estilo que ha predominado en muchos de los estands: las superficies con motivos vegetales. El tropical print está siendo la propuestas más repetida en la delegación castellonense y también entre los expositores internacionales. Infinidad de gráficas, diseños, tonos, formatos y acabados, al gusto de cada marca, pero con el denominador común del regreso a la naturaleza, quizás como respuesta a la etapa de confinamiento que ha revelado la necesidad de los usuarios de estar en contacto lo máximo posible con plantas y árboles, incluso, a través del soporte cerámico.

Mármoles más realistas

Junto a esta corriente estética de moda, la otra gran línea de referencia en BolognaFiere está siendo el abanico nunca visto de mármoles, que adoptan dimensiones que alcanzan los 3 metros de altura y que han depurado sus superficies con vetas ultrarrealistas, brillos espejo y todas las variantes de la piedra natural que un prescriptor pueda imaginar. Por contra, las maderas también perviven en los estands de las compañías castellonenses, pero ya no ocupan ese papel hegemónico que sí se dio en las anteriores ediciones de Cersaie y de Cevisama.