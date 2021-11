Durante la tarde, el Congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos cedió la palabra a José Vicente Tomás, gerente de Kerajet y uno de los empresarios cuya visión de anticipación ha sido clave para la evolución de todo el clúster cerámico no solo castellonense si no también mundial. Durante su intervención, diferenciada en dos partes, abordó en primer lugar la implantación de la denominada línea digital y, posteriormente, desgranó las líneas maestras del proyecto Helioker.

Relacionadas El Congreso de ATC radiografía durante dos días el complejo futuro del azulejo de Castellón

En su introducción, el alma mater de Kerajet ha recordado la trayectoria de la firma:«Comenzamos hace casi tres décadas proponiendo conceptos que, en ese momento, nos decían que no eran realizables y que no tenían futuro, como en el año 2000 con las máquinas de impresión digital». «Hoy, esta tecnología está implantada a nivel mundial y cualquier firma que pone en marcha una planta, ya sea en Nigeria, China o Paquistán, no duda en instalarla», apuntó.

«Ahora damos otro paso adelante con nuestra apuesta por la línea 100% digital», ha recalcado Tomás. «Llevamos muchos años peleando para que todos los actores del sector se animen a contar con una línea lo más digital posible en favor de la eficiencia y, sobre todo, estamos abriendo un camino para impulsar la diferenciación», reveló.

Y ha explicado que el concepto que propugna Kerajet de línea digital se fundamenta «en módulos de forma que cada cliente puede configurarla para hacer su producto según sus preferencias». José Vicente Tomás ha enfatizado que el resultado es «fabricar azulejos con mayor control y con la máxima eficiencia». «El full digital es una realidad, funciona y hay, incluso, quien ya se está beneficiando del potencial de esta tecnología para producir piezas con relieve. colores (hasta 800 dpi), efectos, cubiertas o granillas», manifestó, al tiempo que ha agregado «intentamos que los productores aprovechen esta tecnología para impulsar la imaginación y lograr una mayor diferenciación».

La segunda parte de la exposición ha versado sobre el proyecto Helioker que impulsa Kerajet. «Quemar ha sido la forma clásica de funcionar del ser humano, pero tenemos que evolucionar;la electricidad nos otorga más eficiencia y hemos apostado por crear una planta de fabricación eléctrica en Almassora de 50.000 metros cuadrados, un horno de 170 metros, cuatro líneas...», ha explictado. También ha anticipado que «coincidiendo con la celebración de Cevisama, esta planta piloto ya estará en funcionamiento».

Autosuficiencia

«En el pasado ya hubo iniciativas de hornos eléctricos y ahora lo que hacemos es darle la vuelta para ser más eficientes y austosuficiente», aseveró Tomás. «Es fundamental diferenciarnos con cero emisiones de CO2 y creo que es un camino que se irá implantando en el sector cerámico», ha comentado. Por último, ha dado una pincelada, para «evitar copias», sobre una clave de Helioker:«Estamos desarrollando pilas de alta temperatura que nos permitirán almacenar energía y tener opción de fabricar cerámica con más productividad».