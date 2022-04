Navarti Cerámica, perteneciente a Pamesa Grupo Empresarial, se suma al cambio del 2022 con su nueva imagen y la ampliación de su showroom en las oficinas centrales de Onda. Este espectáculo expositivo combina espacios técnicos y con aires arquitectónicos, donde la sobriedad, la luz tenue y el minimalismo cobran protagonismo, con espacios repletos de volúmenes cerámicos, luz natural y tonos pastel, consiguiendo una estética refinada y de gran impacto visual. Una gama cromática en la que se mueven los colores corporativos de la marca, en la que, entre el blanco y el negro, hay una amplia gama de grises.

La firma mantiene su decidida apuesta por la innovación, el desarrollo y la mejora de su producto, para ofrecer la mejor versión de este, en base a las últimas tendencias, prestaciones y una gran experiencia en el mercado.

Esenciales y novedades

En este espacio, el público encontrará los esenciales de la marca junto y todas las novedades para este nuevo año. Desde la tipología de producto más esencial hasta los porcelánicos técnicos de gran formato, como las series Street y Chrome, pasando por granillas de alto brillo y pulidos de colores neutros y saturados de la nueva colección Chiara, que combina tonalidades suaves con estallidos de color, en acabados mate y brillo, y la posibilidad de realizar distintos mosaicos con el fin de dar ritmo al espacio.

A este gran cambio se suma el nuevo catálogo de la marca. Una distinguida pieza, creada bajo el lema Now you can touch us, que hace referencia a la fachada de sus oficinas. Asimismo, la firma incide en que la mayoría de sus procesos de fabricación y diseño sigan reduciendo el impacto de la huella de carbono.