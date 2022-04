Prissmacer Cerámica, marca que pertenece a Pamesa Grupo Empresarial, arranca el 2022 con un nuevo showroom más amplio y completamente renovado. Un espacio inspirador, ubicado en sus instalaciones de Onda (Castellón), que la firma inauguró el pasado mes de febrero con el objetivo de mostrar todas sus novedades #MadeWithLove.

La compañía ondense se reafirma como un referente en el sector del diseño, producción y venta de materiales cerámicos, en el que se diferencia de la competencia gracias a su estilo propio.

Nuevo catálogo

Para este año, la firma de la doble ‘S’ ha construido un espacio lleno de productos inspirados en el día a día, materiales listos para vestir espacios y construir proyectos cargados de personalidad. Con este nuevo showroom Prissmacer proporciona a sus clientes un punto de encuentro que aglutina la calidad, el diseño, las tendencias y el desarrollo tecnológico de nuevos productos.

Este nuevo espacio expositivo viene acompañado The Book, el nuevo catálogo que hará llegar los productos Prissmacer a aquellos que no puedan visitar sus instalaciones o a quien no tenga la posibilidad de acudir a su próxima cita internacional en Coverings, feria de referencia en el sector, que tendrá lugar del 5 al 8 de abril en Las Vegas, Estados Unidos.

Últimas tendencias

Tanto en su showroom como en su próxima aparición en Coverings, en el Pabellón Español en el Booth C8431, se podrán encontrar las últimas incorporaciones a la oferta de Prissmacer. Materiales como Arabescato, Statuarietto o Paonazzo siguen dando vida a la familia de pulidos Porcelux. También Porcesshine crece con Noir, un producto que destaca por su alto brillo e intensidad cromática gracias al empleo de la granilla pulida.

Todos estos lanzamientos se completan con la presentación de Lab. Jeans, Lab. Halley y Lab. Frame, materiales que forman parte de SS/Lab: la nueva apuesta de la casa por la tecnología productiva made in Pamesa Grupo Empresarial y su departamento I+D. Cabe señalar que SS/Lab se centra en el desarrollo de nuevos productos basados en el desarrollo tecnológico de última generación, fruto de la investigación de nuevas propiedades que se materializan mediante piezas con más volumen y efecto, que confieren a los espacios personalidad propia y un toque de modernidad.