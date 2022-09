Prissmacer Cerámica está presente en Cersaie a través de un espacio lleno de inspiración Made With Love, en el que mostrará todas sus novedades.

Tras las buenas sensaciones recogidas en el Cerámica Experience, exposición internacional de soluciones y tendencias cerámicas organizadas por Pamesa Grupo Empresarial en sus propias instalaciones, la firma de Onda, perteneciente al primer productor europeo y sexto mundial, llega a Cersaie dispuesta a seguir consolidándose como líder de exportación en el sector.

Prissmacer ha preparado en Italia un espacio natural y acogedor en el que poder trasladarse a la esencia de la marca, un viaje al centro de la inspiración donde se podrá ver la apuesta de la firma por piezas llenas de tendencias al alcance de todos.

Con una trayectoria de casi 15 años, la marca nacida en Onda ha logrado convertirse en referente gracias a su buena gestión y su política de calidad, seña de identidad basada en la cercanía y el servicio. Una marca imprescindible entre sus clientes gracias también a su amplia oferta y continua innovación.

Innovación fruto de la inversión en nuevos procesos productivos que se traduce en nuevas propuestas, como el 6mm Xtra, la apuesta de Pamesa Grupo Empresarial por el espesorado fino con más ventajas que nunca, una novedad que ya tuvo muy buena acogida entre los visitantes al nuevo showroom de Prissmacer en Onda.

En el hall, 36 estand A16/B19, de Cersaie verán la luz series como Bercy, Oxitrace, Mery o Wonder, con sus nuevas estructuras decorativas en formato 60x120, acabadas en gres porcelanico. Piezas esenciales y únicas que ponen una mirada distinta a las necesidades de cada día en los hogares.

Novedades también en pulidos con gran variedad de formatos, como Line o Cheppo, unas cerámicas imitación mármol que combinan de forma idónea con materiales decorativos como la madera. Por otro lado, Mind y Patagonia, ambas granillas pulidas de alto brillo, amplían la gama de Porcesshine con diferentes opciones cromáticas.

Para la firma de la doble SS, la inspiración es un viaje que no se detiene y que muestra a través de su Way of Tile que cuida las necesidades de sus clientes de principio a fin.