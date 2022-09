El presidente de Asebec, Juan Vicente Bono, augura una caída de la facturación del sector en torno al 10% debido al cierre del mercado de Argelia y a la reducción drástica de las inversiones en el sector azulejero español que se prevé para la segunda mitad de 2022. Una circunstancia que obligará a las empresas de Asebec «a buscar refugio en los productores internacionales, especialmente de Hispanoamérica», puntualiza Bono. A partir de mañana, la feria Tecna, que se celebrará en Rímini, mostrará las últimas innovaciones en maquinaria y tecnología realizadas desde España para la industria cerámica mundial.

¿Cuál es el estado de salud del sector de maquinaria cerámica?

El estado de salud del sector de maquinaria cerámica español es, ahora mismo, relativamente bueno. Nosotros arrastramos grandes inversiones del sector azulejero que se iniciaron mucho antes. Todavía se mantiene una carga de trabajo bastante importante, a lo que hay que sumar que, tradicionalmente, los meses de verano los dedicamos a todo lo que es mantenimiento y puesta a punto de las plantas azulejeras… O sea, que hasta ahora no nos ha faltado trabajo, pero es cierto que esas inversiones ya están aminorando. En cualquier caso, es ya seguro que vamos a acabar el año con una reducción de la facturación con respecto a 2021, que para nosotros fue un año récord; pero creo que todavía registraremos unas cifras que podemos considerar buenas. Pero estamos preocupados, muy preocupados, ya que debido al gran aumento de los costes energéticos, tanto del gas como de la electricidad, y la subida brutal de las materias primas, estamos viendo ahora como las azulejeras están parando sus hornos y frenando sus actuaciones. Y eso nos preocupa, como es lógico.

¿Podría cifrar esa caída de la facturación que se espera para este año?

Es difícil, pero yo me atrevería a decir que estará en torno a un 10% con respecto a lo facturado en 2021, que fueron 438 millones de euros. Pero no solo por la caída de la inversión de nuestro principal cliente, que es el sector azulejero español, sino porque hemos perdido a uno de nuestros mejores clientes a nivel internacional, que era Argelia. Y solo Argelia suponía cerca de un 10% de nuestras exportaciones. Y lo peor es que no vemos salida. La situación está gangrenada. Nosotros vendíamos mucho a Argelia, sobre todo moldes y maquinaria de decoración digital, y ahora se han parado todas las ventas, pero nuestros competidores italianos sí que lo hacen y, a lo larga, nos afectará mucho.

¿Cómo piensan recuperar ese 10% que se va a perder?

Nuestra política siempre es volcarnos en el extranjero cuando no tenemos trabajo en casa, y eso es lo que haremos ahora. Por eso esperamos que Tecna nos abra las puertas de nuevos clientes. Tenemos que vender en otros mercados lo que hemos perdido con Argelia y lo que vamos a perder en España. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en Hispanoamérica, principalmente, como México, Colombia y Perú. Pero no hay que olvidar que a través de la decoración digital, con marcas como Kerajet y EFI, la maquinaria española está en todo el mundo.

¿Y cómo se vislumbra el futuro del sector a corto plazo?

Siempre hay saltos tecnológicos en el sector que obligan a modernizar la tecnología, como pasó con los grandes formatos, la decoración digital o el esmaltado de las piezas mediante inkjet, la recuperación de energía… Y ahora está la reducción de emisiones de C02 a la atmósfera para intentar conseguir los objetivos de descarbonización que ha marcado la UE. El sector es un gran consumidor de combustibles fósiles y se están llevando a cabo múltiples proyectos de investigación que aporten soluciones reales y eficaces. El sector azulejero invierte mucho cuando hay cambios tecnológicos, y ahora se requieren esos cambios.ay mucha actuación energética en la que nuestras empresas van a estar ahí: bien sea con hornos eléctricos o de hidrógeno… Muchos procesos de la producción azulejera van a cambiar drásticamente.

¿Qué va a ofrecer Asebec en la feria Tecna?

Una docena de empresas españolas especializadas en el proceso cerámico se han trasladado a Italia. Tecna, que comenzará mañana, aglutinará a nueve empresas, ademas de al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), y otras dos empresas están exponiendo en la feria Cersaie. La presencia en este tipo de eventos está marcada por el contacto personal, que se hace necesario para poder mantener una relación fluida entre cliente y proveedor. Dada la situación en la que estamos viviendo, de cambios constantes en todo el proceso productivo, adecuándose cada vez más al 4.0, estas relaciones tienen un mayor calado para ir perfilando el futuro de cada una de las fábricas cerámicas.

¿Qué buscan los clientes internacionales en la maquinaria española?

Nosotros somos líderes en el tema de la decoración y el esmaltado digital, tanto lo que es en maquinaria como en complementos. La inkjet es, ahora mismo, uno de los aspectos más importantes de nuestro negocio a nivel internacional, pero no hay que olvidar que en España contamos con importantes fabricantes de muy distinta maquinaria y tecnología para la fabricación y la manipulación de las baldosas cerámicas, que van desde los moldes o los hornos hasta el empaquetado y paletizado del producto.