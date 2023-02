El sector logístico de Valencia se une a la reivindicación de ayudas de la cerámica de Castellón

Hace más de un año que la cerámica de Castellón reclama medidas que permitan la subsistencia de un sector que representa el 23% del producto interior bruto (PIB) de esta provincia. Mientras las compañías relacionadas con este clúster siguen a la espera de que lleguen las ayudas solicitadas en numerosas ocasiones, la incertidumbre aumenta y la preocupación se expande a otros sectores.

El Propeller Club de Valencia, que agrupa a empresarios y directivos de la logística en el entorno del puerto de la capital autonómica, ha celebrado un almuerzo coloquio en el que ha invitado al presidente de la patronal azulejera (Ascer), Vicente Nomdedeu, para detallar los problemas por los que atraviesa esta industria.

"Necesitan apoyo"

La elección no es casual, ya que el puerto de València es la principal vía de salida de las exportaciones cerámicas, y el azulejo es el principal cliente de esta instalación. El presidente del Propeller Club, Alfredo Soler, afirmó que en este puerto "se ha notado un bajón importante", como consecuencia de la crisis energética que perjudica especialmente al motor económico de Castellón. Por ello reclama que el sector "se revitalice y no se sienta en desventaja comparativa con las ayudas" respecto a las que se aplican en otros puntos de Europa. "Atraviesan un momento duro, y necesitan del apoyo de los empresarios y la ciudadanía", sentenció Soler.

Una situación que se agrava

En su intervención ante los medios de comunicación, Nomdedeu afirmó que está "más preocupado que ayer y menos que mañana, por los números que salen" y que son adversos, como el descenso en el volumen de exportaciones y los "1.017 despidos" que ya se han producido, que se unen a los 11.000 trabajadores afectados por ERTE solo entre los fabricantes de cerámica. A ellos hay que sumar los paros temporales en las compañías de esmaltes, maquinaria e industrias auxiliares.

El máximo dirigente de Ascer detalló que las necesidades de respaldo "no se solucionan y la gravedad se va incrementando". Por ello, "muchas empresas puede que no pasen de este momento si las ayudas que tanto demandamos y que nuestros competidores ya tienen no llegan rápidamente a las empresas".

Mercado exterior

Nomdedeu comentó que los costes energéticos han afectado a las ventas, de modo que en aquellos mercados donde importa el coste del producto "es muy difícil competir" respecto a otras naciones fabricantes "que no tienen este problema energético y no cumplen con las normativas laborales y medioambientales" de la Unión Europea. Un problema que se extiende "a los mercados que van más al valor y la diferenciación, como Europa, Estados Unidos y Canadá, porque nuestro principal competidor ya tiene ayudas desde hace más de un año; nosotros las pedimos desde hace un año, no han venido y no se esperan", comentó.

Respecto a la retirada de Ascer de la plataforma Salvem la ceràmica, el presidente de la entidad afirmó que la patronal "no está enfadada, pero los políticos van a una marcha y las empresas no pueden ir a esa misma marcha". Se reafirma en que las ayudas "las necesitamos ya, y no discutirlas o aplazarlas", ya que según el texto del Ministerio de Industria en exposición pública "las resoluciones se decidirán en abril del año que viene y para cobrar se deberá esperar algunos meses más, y no sabemos cuántas empresas habrá a finales del año que viene".

Alegaciones

Respecto a las alegaciones que formulará Ascer al mecanismo de reparto de ayudas, "estamos en la duda entre presentar alegaciones o presentar una alegación total", debido a que las características de la medida del Gobierno no obedece a las necesidades de estas empresas.