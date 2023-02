No solo llevan más de un año a la espera de contar con ayudas por parte de la Administración -hasta ahora, las aportaciones directas solo han sido de 28 millones de euros al sector-, sino que la cerámica observa cómo la normativa estatal sobre periodos medios de pago por parte de las empresas serían una barrera infranqueable para las empresas.

Para superar parte del problema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la voluntad de sortear este problema. Su propuesta es cambiar los 50 millones de ayudas directas previstos por la Generalitat, por créditos en condiciones ventajosas, con largos periodos de devolución, bajos tipos de interés e incluso bonificaciones de hasta el 10%.

Aún así, el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, rebajó las expectativas. «Un crédito no es la solución, porque la solución son las ayudas», mencionó, para apuntar directamente al Ejecutivo estatal. «Lo lamentable es que la Comunitat tenga que estar buscando alternativas, porque el Gobierno de España no lo quiere hacer», dijo, ya que «la única forma de dar ayudas es que el Gobierno quiera darlas, y hoy por hoy no quiere facilitarlas».

Tal y como mencionó días atrás el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, el inconveniente de los créditos es que "hay que devolver el dinero y con una caída de producción del 15% y una caída de la exportación del 13% tienes que estar en mejores condiciones para devolverlo, si estás en peores condiciones no puedes devolverlos", aludió Echavarría.

Manifestó que el propio Ministerio de Industria «dijo que en el cuarto trimestre del año pasado el periodo medio de pago fue de 90 días, y si es consciente de ello, ¿por qué hace esto? Algo que no solo afecta a estas ayudas, «sino a los Perte o las ayudas de innovación, con el bloqueo que puede suponer esto».

Además, el secretario general de Ascer comentó que parte del Gobierno «es plenamente consciente de lo que hay, saben de nuestra situación y lo que pensamos, y lo que es evidente es que el Ministerio de Industria entiende nuestra situación, pero hay otras partes del gobierno que no».