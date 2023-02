El sector de fabricantes de maquinaria y tecnología para la industria cerámica se enfrenta a un año que sabe que será malo y, por eso, las empresas buscan nuevas áreas de mercado, principalmente en Hispanoamérica; pero también quiere crecer en otras industrias. El presidente de la patronal Asebec, Juan Vicente Bono, asegura que el sector, ahora mismo, «tiene una carga de trabajo muy pequeña».

--¿Cuál es la radiografía actual del sector de maquinaria para la industria cerámica?

A falta de datos definitivos, 2022 lo hemos acabado casi con las mismas cifras que en el ejercicio anterior. Ha sido un año sobre el que había ciertas dudas desde el principio porque ya veíamos que la escalada de precios de la energía afectaría a nuestros clientes y a nuestras ventas. El primer semestre de 2022 hubo mucha inversión que arrastramos de las inversiones de 2021. Pero en el segundo semestre y, más en concreto en el tercer trimestre, la caída de trabajo fue brutal.

--¿De qué cifras hablamos?

Todavía no tenemos los datos definitivos, pero pensamos que serán ligeramente superiores a las que registramos en 2021 y que ascendieron a 438 millones de euros. La caída de la segunda parte del 2022 se está manteniendo en 2023. Nuestras empresas tienen una carga de trabajo muy pequeña e incluso algunas subsisten a base de trabajos de mantenimiento. Vamos a ver qué pasa.

--¿Qué medidas se pueden adoptar desde Asebec?

Animamos a las empresas a diversificar, a salir al extranjero. De hecho, este año, aparte de Cevisama, haremos una misión a México en mayo o junio, porque la caída de las inversiones de nuestros clientes del clúster castellonense es muy grande. Desde el final de Navidad, solo el 50% de ellos ha arrancado. Hay una crisis de demanda. Tenemos que ir cambiando. También les impulsamos a buscar este cambio tecnológico que precisa el sector y a trabajar con otros. Apostamos por la transición energética, tanto por la agenda 2030 y 2050 como por el encarecimiento de las energías.

--En cuanto a diversificar fuera del sector azulejero, llevan muchos años intentándolo…

En los temas de materia prima, algunas empresas ya han hecho esta apuesta. También en el tema del medio ambiente hemos investigado bastante sobre eliminación del polvo, depuración y eliminación de gases contaminantes… es otro sector al que se puede ir. En el caso de la tecnología inkjet, todo lo desarrollado para la industria cerámica se puede aplicar en otros ámbitos. Grandes compañías de aquí, como Kerajet y Cretaprint, han diversificado en la industria textil, en la de las vajillas, el cartón, los laminados, los plásticos… Todo el conocimiento del azulejo se puede traspasar a otros sectores.

«La caída de la segunda parte del 2022 se está manteniendo en el año 2023»

--¿En qué nuevos sectores están entrando ya?

Con el tema de medio ambiente, hemos dado un salto cualitativo a empresas químicas y petroquímicas. Todo el tema de decoración está muy enfocado a la cerámica, pero pueden buscar esmaltar o pintar otros productos: cadenas de pintado de automóviles, por ejemplo. Tenemos un campo nuevo y, junto con el ITC y la red de institutos tecnológicos Redit, tenemos una escala de conocimientos muy grande. Animo a nuestros asociados a que se acerquen a ellos para ver en qué otras áreas pueden entrar. Estamos luchando para que puedan mantener su ritmo de trabajo e incluso crecer. De hecho, a la larga, muchas veces se ha logrado. En la década del 2000 éramos 70 asociados, ahora somos 50, pero facturamos mucho más, en parte por el cambio de funciones, en parte porque las empresas han crecido y lo han hecho porque cuando su sector ha caído, han buscado alternativas.

--Ha señalado México como el mercado en el que quieren entrar, ¿por qué México?

Siempre hemos sido muy afines con Hispanoamérica y hemos exportado bien. El idioma común es un factor importante. Somos conscientes de que hay otros mercados como Asia o India, donde el inkjet está entrando. Pero India está muy cerca de China, donde se produce mucha maquinaria y es más económica. Para nosotros, entrar en el mercado asiático es bastante complicado, a no ser que sea algo muy específico, como los esmaltes, que confían en nosotros a nivel tecnológico y hay una clara sinergia. Si a la larga nuestros clientes españoles llegaran a fabricar en otros países, saldríamos con ellos, como hicimos en su día con los fabricantes de esmaltes y fritas. Hay posibilidad real de internacionalización y diversificación.

--¿Los objetivos de diversificación se centran principalmente en Hispanoamérica?

En todas las partes del mundo donde se pueda, pero Sudamérica es muy cercano a nosotros. En Argelia tenemos el mercado cerrado, en Egipto también hemos vendido y Europa, por supuesto. Fábricas de cerámica hay por todo el territorio europeo y es un mercado interesante. Hay que conservar nuestra competitividad y ventas para mantenernos en Castellón, salir y diversificar.

--¿Cómo están los porcentajes de exportación-venta nacional en la actualidad?

Nosotros estamos sobre el 30% de exportaciones.

--¿Y cuáles son las expectativas para este ejercicio?

Pensamos que será un mal año. El inicio así lo ha sido y será difícil de superar. Por eso nosotros vamos a impulsar cualquier cita que venga. Ahora es Cevisama y van a ir unos doce asociados. Es una presencia pobre, pero apostamos porque la feria sea el tractor que nos ayude a atraer clientes de todo el mundo. No tiene ningún sentido que desistamos de un evento al que viene gente. Sin feria, si cada empresa se dedica a hacer la suya propia, no llegará nadie de fuera. Lo que queremos es que Cevisama siga tirando. Muchos no la ven interesante este año, pero pueden volver otro.

«Aprovechamos la menor carga de trabajo para mejorar procesos e investigar más»

--¿Cree que perder Cevisama es perder un valor estratégico?

Totalmente. La feria, tradicionalmente, nos ha ido bien. Su sentido puede cambiar en un mundo tan digitalizado, pero hay que atraer a la gente. Habrá empresas que piensen que todos los años no pueden ir, pero hay que atraer a los clientes a Cevisama, pues hay muchos que vienen una o dos semanas y visitan nuestras fábricas y se cierran proyectos. En el caso de nuestro sector, son inversiones muy grandes que se cierran tras varias reuniones y es imposible sin la presencia del cliente aquí.

--¿Las plantillas siguen intactas?

De momento, sí. Lo estamos valorando, porque ahora tenemos negociaciones con los sindicatos de nuestro convenio. De momento no hemos aplicado ERES porque nuestras plantillas son eminentemente técnicas y si despido a un empleado, será muy complicado recuperarlo porque son perfiles muy demandados. Desprendernos de valor humado implica perder potencialidad.

--En la actualidad, desde el sector azulejero, ¿cuáles son las peticiones que les llegan?

Inversiones. Aún quedan algunas de compañías que tienen que mejorar procesos, realizar labores de mantenimiento... Muchos de nosotros no estamos quietos. Cuando hay parones como el que vivimos ahora todo nos cuesta más dinero. Así, 2022 fue bueno en ventas, pero no en rendimiento. En 2023 caerán las ventas y la rentabilidad también bajará, y los empleados lo notarán porque se dejan de hacer las habituales horas extra. Sin embargo, aprovechamos la menor carga de trabajo para mejorar nuestros procesos e investigar más.

--Y ¿en qué áreas están investigando en la actualidad?

La eficiencia energética es uno de los temas en los que estamos entrando más. Ahora hay que buscar mejoras para los clientes y que en dos o tres años las puedan amortizar. Las empresas quieren reducir los costes y es necesario tener más ingenio para lograr automatizar procesos, de manera que se reduzcan los citados costes y se amortice rápido la inversión.