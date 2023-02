La feria de la cerámica regresa para exhibir todo su potencial

El certamen líder del sector cerámico, equipamiento para baño y piedra natural ha vuelto con más ganas que nunca tras los dos años de parón derivado por la pandemia sanitaria. Con una clara apuesta por la tecnología, la 39ª edición de Cevisama atrae estos días a más de 500 marcas especializadas en baldosas cerámicas, azulejos y pavimentos, equipamiento de baño, piedra natural, construcción industrializada y maquinaria. Y, en total, son casi 400 expositores directos los que presentan sus novedades. En este sentido, este escaparate de la cerámica ha multiplicado por cuatro las confirmaciones de compradores extranjeros, por lo que el certamen prevé alcanzar los 21.000 compradores extranjeros de más de 150 países que recibió en su última edición.

Además, gracias al apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, se ha realizado una inversión de un millón de euros en la más potente acción promocional de la historia de Cevisama para atraer a miles de compradores VIP de países objetivo del sector. Entre ellos destacan distribuidores españoles y los principales distribuidores de mercados exteriores en los que la cerámica tiene importante presencia o gran potencial de crecimiento, así como profesionales del canal contract que son destacados prescriptores de producto y promotores de proyecto.

Novedades

Cabe destacar que esta renovada edición ha vuelto cargada de novedades y nuevos espacios que buscan exhibir lo último en tecnología, innovación, tendencias y mostrar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, Cevisama acoge los premios Ivace Awards for Tile of Spain Promotion, con Reino Unido como país invitado, un mercado clave para los fabricantes españoles; y celebra el Día del Distribuidor, que incluye una entrega de premios a las empresas y trayectorias más destacadas. Con todo, este salón internacional de la cerámica continúa erigiéndose, cada año, como altavoz, consolidándose como el mejor escaparate para la industria cerámica y de baño. Y es que atesora casi 40 años llevando el made in Spain a todos los rincones del mundo.