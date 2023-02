La industria cerámica vive una etapa de incertidumbres

Cada vez que ha habido una crisis de demanda hemos cogido nuestra maleta y hemos salido al mundo para buscar nuevos mercados e incluso hemos buscado nuevos espacios para recubrir con nuestros productos. Pero ahora no podemos hacer nada para superar esta grave situación por la que atraviesa el sector cerámico». La industria cerámica se ha encontrado de golpe --aunque llevaba años lamentando la excesiva dependencia del gas extranjero-- con una crisis coyuntural «y en el sector no tenemos herramientas para influir sobre el precio del gas o de la electricidad», subraya Manuel Rubert, responsable de Natucer.

El incremento de la factura energética del sector ascendió a 939 millones de euros en 2021, un 126% más que en 2020, y los empresarios estiman que en el año 2022, periodo del que todavía no hay datos oficiales pero que, según todas las previsiones, puede haber alcanzado los 2.100 millones de euros.

Y el incremento de los costes, ya no solo de la energía, sino también de las materias primas, e incluso el sobrecoste que supone la compra de derechos para la emisión de C02, ha obligado a las empresas a subir los precios finales de sus productos para recuperar solo una parte del aumento de sus gastos, lo que ha significado una inmediata pérdida de competitividad de la cerámica española frente a productos de los países emergentes -especialmente China, India y Brasil- en los mercados internacionales. Y esto ha llevado a una caída de las exportaciones, en cuanto a metros cuadrados despachados.

Crece la facturación, debido al aumento de las tarifas para hacer frente al incremento de los costes, pero se resiente en lo que a metros cuadrados se refiere. Entre los meses de enero y noviembre, último plazo del que se tienen datos oficiales en este apartado, se facturó 3.991 millones de euros, lo que implica un incremento económico, con respecto al mismo periodo de 2021, del 18,2%, pero en metros cuadrados se registra una caída del 12,1%. Y en todo 2022 la producción azulejera nacional ha bajado un 15%.

Incremento de precios

«Como ha sucedido en el resto del sector, nos hemos visto obligados a subir el precio de nuestros productos para mitigar la subida de los costes sufrida, en aras de mantener nuestros estándares de servicio y calidad. En porcentaje estaríamos hablando de alrededor de un 25% desde el inicio de la escalada de precios, por lo que hemos visto resentidas las ventas. Es cierto que no se trata de una caída especialmente preocupante y hemos conseguido mantener nuestro objetivo de cerrar el año 2022 con una facturación muy cercana a los 70 millones de euros, nuestro mejor registro en los 30 años de APE Grupo», indica el director del área de Desarrollo de Negocio de la firma, David Pellicer, quien subraya que la apuesta de la compañía «es, desde hace años, por un producto de valor añadido, lejos de guerras de precios, y por la excelencia en el servicio. Creemos que son dos factores fundamentales que nos han permitido tener una menor caída en épocas de crisis».

Caen las ventas y cae la producción, y los números rojos en ambos conceptos se han traducido en el cierre de empresas tan históricas como Todagrés y Azulejera Alcorense, aunque es cierto que ambas marcas arrastraban problemas previos al inicio de la actual crisis. Pero, además, Halcón, otra histórica del clúster castellonense, ha presentado un ERE que afecta a 185 empleados y un ERTE de 550 trabajadores, por lo que la firma se mantiene bajo mínimos. Y habría que sumar a Azuliber, dedicada a la fabricación de tierra atomizada, objeto de un ERTE para sus 117 trabajadores porque, según fuentes de la empresa, «en el último año el coste de atomizado de una tonelada de arcilla ha aumentado un 1.047%. Totalmente inasumible para nuestro sector».

La multinacional Victoria Ceramics, propietaria de Keraben, Ibero, Metropol y Saloni, anunció a través de un comunicado oficial que, con el objetivo de adaptar la capacidad de producción del grupo a la demanda real prevista, «en la planta que dispone en Sant Joan de Moró continuará funcionado su atomizador, fabricando atomizado rojo, y el resto de productos que esta planta fabricaba (pasta roja y formatos pequeños de porcelánico) se transferirán a las otras plantas del Grupo en l’Alcora y Nules, que seguirán dando servicio a todas las marcas del grupo».

El sector azulejero castellonense suma ya un centenar de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que afecta a cerca de 13.000 trabajadores de los 17.180 empleos directos de las empresas fabricantes y distribuidoras de recubrimientos cerámicos, aunque todo el clúster, aunando las fábricas de esmaltes y colores, así como las de tecnología y maquinaria, suma 23.000 empleos directos. Pero estimaciones de las patronales Ascer y ANFFECC, que agrupan a los sectores azulejero y esmaltero, elevan la cantidad a 73.385, al incluir los puestos de trabajo indirectos y los inducidos. Pero, además, hay que lamentar la pérdida definitiva de 1.437 puestos de trabajo, la mayoría a través de ERE, aunque algunos han perdido su trabajo de manera directa. La mayor parte de los despidos se produjo entre julio y diciembre de 2022, sumando 1.016; y en enero se destruyeron otros 331 empleos.

Distintas fuentes del sector coinciden a la hora de señalar que, además del fuerte incremento de los precios del gas y de la electricidad, hay que tener en cuenta, de manera muy especial, «su volatilidad con fuertes variaciones de un día para otro, por lo que es seguro que no se habrán podido repercutir en los precios de venta la totalidad del incremento del coste energético».ay que recordar que la industria cerámica española es fuertemente exportadora, ya que más del 70% de su producción se va al extranjero. Y, por lo tanto, las azulejeras castellonenses compiten en el exterior con otros países productores que no están sufriendo en igual grado la presente situación, ni que tampoco tienen que soportar los costes de las políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea, por lo que sus productos tienen un coste mucho menor y están ganando competitividad frente a los españoles.

Competitividad

Pellicer, de APE Grupo, asegura que aumentar los precios «al ritmo que lo estamos haciendo ahora nos hace perder competitividad frente otros mercados que no sufren de igual manera el problema de la energía o de las materias primas. De hecho, los mercados empiezan a no absorber estas subidas de precios y eso puede provocar que trasladen su demanda a otros productores o a otros productos alternativos a la cerámica. Italia también está expuesta a la misma problemática y, por tanto, entendemos que también habrá incrementado sus precios, pero en este caso ha contado con ayudas a la industria que en España no hemos tenido todavía. Esta situación puede beneficiar a otros mercados, como por ejemplo Turquía, China e India, productores con menor incidencia en materia de gas o materias primas y con una legislación más laxa».

El presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, máximo responsable de Azteca, declaró recientemente que el problema al que se enfrenta el sector azulejero español a nivel comercial «es que el competidor nos va a alcanzar, y que el producto sustitutivo también. Nosotros tenemos que subir el producto, por ejemplo, 8 euros el m2, con lo que costaría unos 15 euros, pero los competidores de fuera de Europa lo traen aquí ¡por menos de 8 euros! A mí no me gusta poner barreras al campo, pero si resulta que el competidor no cumple ninguna medida medioambiental, laboral... está haciendo dumping en todo, entonces habrá que actuar».

Y así ha sido. La UE ha establecido un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de baldosas originarias de India y Turquía. La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea ha demostrado que la entrada de cerámica de ambos países se estaba produciendo en condiciones de dumping, lo que genera un daño a la industria europea. «En función de la empresa y del grado de colaboración en el procedimiento, en India, las medidas propuestas van del 6,7% al 8,7%, mientras que en el caso de Turquía van del 4,8% al 20,9%», se especifica en el documento oficial.

Se trata de una medida más simbólica que otra cosa. Un aviso a navegantes, ya que la entrada de cerámica india o turca a la UE todavía es muy pequeña. Lo que sí que necesita el sector es que se renueven las medidas antidumping contra China.

Ayudas oficiales

Desde el sector se reclaman ayudas al Gobierno. Y se pide que se reconozca el peso específico de la industria cerámica en la economía provincial y autonómica: las ventas totales del clúster, que en 2021 fueron de 6.878 millones, representa el 41,3% del valor de la producción industrial de la provincia y el 10,8% de la Comunitat . Y en lo que respecta al empleo directo, el clúster significa el 46,3% del empleo industrial de la provincia y el 6,6% de la Comunitat.

Son muchas voces las que lamentan que mientras el Gobierno «no ha hecho nada por su industria cerámica, el italiano, por ejemplo, se preocupa por la supervivencia de la suya, subvencionando en un 40% el incremento de la factura energética».

De hecho, desde Ascer, también se denunciaba esta situación: «Los principales competidores europeos del azulejo español, los fabricantes italianos, ya están recibiendo ayudas contundentes de su Gobierno, bonificando hasta el 40% de la diferencia del precio del gas de sus facturas respecto a 2019, lo que les está dotando de una notable ventaja competitiva respecto al azulejo español. En una reciente reunión de la industria azulejera europea se puso de manifiesto que la mayoría de los fabricantes de azulejos está recibiendo ayudas muy superiores a las que se recibieron en España.

Así, además de la industria italiana, las de Portugal, Polonia o República Checa están siendo apoyadas por sus gobiernos con mucha más determinación de lo que lo está haciendo el Gobierno español». En el texto, la patronal especifica que la falta de «ayudas contundentes a la industria española está conduciendo a una pérdida de competitividad frente a nuestros vecinos europeos y está generando una situación de distorsión del mercado comunitario. Mientras Alemania destina hasta 200.000 millones para apoyar a su economía, e Italia o Austria más de 50.000, España limita su ayuda en varios paquetes que suman unos 1.000 millones de euros».

Y, además, los azulejeros reivindican ante el Gobierno una retribución justa y apoyo a la cogeneración porque «desempeña un importante papel como herramienta de eficiencia energética en muchos sectores industriales, entre ellos el cerámico, en el que la cogeneración de alta eficiencia aporta un ahorro de energía primaria en la etapa de preparación de materias primas, resultando una mejora competitiva para toda la industria cerámica».

Reclamaciones

Otras reclamaciones del sector a corto plazo son la reducción de los peajes de gas, la eliminación del impuesto de hidrocarburos, la reducción del IVA de la factura de gas, la utilización del exceso de recaudación fiscal para aliviar la carga de la escalada de precios, moratoria de pagos para empresas afectadas por la subida de precios energéticos, intervención temporal de los mismos, flexibilización de los contratos e interrumpibilidad en los contratos de gas, desarrollo del Estatuto del Consumidor Industrial Gasintensivo, abandonar el proyecto del FNSSE o, en su defecto, eximir a los consumidores intensivos, crear ayudas para los consumidores electrointensivos, reducción de los cargos eléctricos, convocatorias de ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y compensación de costes directos de CO2 para sectores ETS intensivos en energía que compiten en mercado internacional.

Después, a medio-largo plazo, el sector cerámico propone la modificación del sistema marginalista de fijación de precios del mercado eléctrico, por uno ponderado, de manera que se desvincule el precio de la electricidad del precio del gas; poner en marcha una plataforma europea centralizada de compra de gas natural que facilite la creación de reservas estratégicas a nivel de la UE para que proteja al sector de las fluctuaciones del mercado, incremento de la capacidad de interconexión eléctrica con Francia, aumento de la generación de energías renovables e inversión en sistemas de almacenamiento, fomento de los gases renovables y medidas contra la especulación en el mercado de precios del CO2.

Fortalezas

«La industria azulejera española tiene muchas fortalezas, y yo destacaría la consolidación y firmeza del clúster», afirma David Pellicer, quien subraya que el sector «ya demostró capacidad de resiliencia en crisis anteriores, como la de 2008, cuando se comprobó la importancia de controlar costes, apostar por la formación y la innovación constante. La capacidad de exportación es otro de los puntos fuertes de la industria cerámica. En el caso de APE Grupo, nuestra cerámica se distribuye en 125 países. Por tanto, nuestras empresas tienen cada vez más y mejor presencia en todos los mercados. No quiero olvidarme de la innovación y desarrollo por la que ha apostado la cerámica en los últimos años y que nos ha permitido ser más productivos y más eficientes».

Pero Pellicer también reconoce que «tenemos algunas debilidades como sector que no podemos pasar por alto, como los elevados costes energéticos, la inflación que vivimos, ciertos problemas con el transporte... que han provocado una caída importante de competitividad y de beneficios. Además, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha agravado el problema de escasez de materias primas como la arcilla».

Conclusiones

El director general de Ceracasa, Carlos Cabrera, explica que «lo que empezó como una crisis de costes por la energía se fue extendiendo a las materias primas y a los suministros, y todo ello desemboca en una caída de demanda al no poder absorber los mercados los incrementos de coste. Trasladar estos incrementos a los precios de venta significa perder competitividad». «Esta situación ha supuesto un fuerte debilitamiento financiero de las compañías agravado por la falta de respuesta a las demandas del sector, el insuficiente apoyo de la Generalitat y la desatención a las empresas por parte del Gobierno central». En definitiva, «el sector se encuentra en una situación preocupante», afirma Cabrera.