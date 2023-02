Desde que en noviembre del año 1973 el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales creara el Laboratorio Sebastián Carpi, su vinculación con el sector cerámico ha sido total como parte muy importante de la actividad industrial en la provincia de Castellón. El Carpi celebrará el próximo mes de septiembre 50 años de actividad y ensayos de producto.

En el Colegio se gestó también el Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y el Pavimento Cerámico, Qualicer, que celebró su primera edición en el año 1990 y que se ha mantenido desde entonces bienalmente superando periodos muy difíciles como el que atraviesa actualmente la industria cerámica.

Proyectos y licencias

En esa línea de crecimiento y ampliación de los servicios que el Colegio ofrece a la sociedad, además de la defensa de las competencias de los ingenieros/as industriales, se enmarcan iniciativas como la reciente jornada sobre comunidades energéticas celebrada en la sede de Castelló, a la que asistieron aproximadamente unas 150 personas.

La energía es clave actualmente en la actividad industrial, pero también en los pequeños talleres, otras actividades y ámbito doméstico. Es un área en la que la ingeniería industrial está involucrada por los proyectos y licencias necesarias.

Competitividad

El Colegio vive con gran preocupación la situación actual del sector cerámico, «así como la pasividad de nuestro Gobierno pese a que nuestra industria cerámica es motor de crecimiento, empleo y exportaciones, además de un referente en cuanto a innovación y competitividad», destacan fuentes del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales. «No hablamos solo de productores de azulejos y pavimentos, hablamos de fabricantes de maquinaria, fritas y pigmentos, embalajes, cadena logística, servicios, etc. El sector ha demostrado sobradamente que es un valor que debemos cuidar, y debe por tanto apoyarse a través de políticas a su altura, sin embargo, esto no se está produciendo», argumentan y agregan que «si el Gobierno no amplia y agiliza las ayudas comprometidas tal y como demanda el sector, no solo habrá grandes pérdidas, sino que además perderemos competitividad respecto a otros países, como por ejemplo Italia, donde la administración sí ha tomado medidas de apoyo al sector. Si esto sucediera, el daño podría ser irreversible para el azulejo y todos los sectores que le rodean».