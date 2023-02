El presidente de ATC, Juan José Montoro, reconoce que la situación por la que está atravesando el sector cerámico castellonense «es muy seria», con sus más de 1.300 empleos destruidos y una importante caída de la producción azulejera, pero se muestra optimista y no duda de la capacidad de empresarios y técnicos para superar esta crisis y que el clúster, aunque con significativos cambios, «seguirá siendo clúster».

--La crisis energética se ha cobrado ya más de un millar de puestos de trabajo y cerca de 13.000 trabajadores están afectados por un ERTE solo en el sector azulejero. ¿Cómo vive esta situación el colectivo de técnicos cerámicos?

- Esos datos son solo en el sector azulejero, hay que añadir los 200 puestos perdidos y los 1.500 afectados por ERTE en el sector de esmaltes, además de los indirectos de empresas de servicio. Es un tema muy serio. Con una bajada de producción en 2022 del 15%, aumentando en lo que va de año, probablemente hasta un 25%.ay un sentimiento colectivo de inseguridad. Los ERTE proporcionan un colchón de seguridad en el mantenimiento del empleo pero activan una inestabilidad psicológica que influye en el día a día de las empresas y a los afectados les disminuye el poder adquisitivo y, por tanto, aumenta la precariedad.

Estamos en un momento en el que a los políticos se les llena la boca de palabras progresistas y de no dejar a nadie atrás, pero el resultado es que aumenta la pobreza. Los trabajadores del sector están arrimando el hombro para salir juntos de esta situación y les animamos a que aprovechen ahora para formarse mejor y adaptarse a los cambios. Hemos superado muchas crisis, esta también la superaremos.

--Usted fue uno de los primeros en reclamar una revolución en el sistema productivo azulejero que elimine la dependencia del gas. ¿Se trata de una utopía o se puede avanzar en ese sentido?

- Europa se está pegando un tiro en el pie con las políticas de plazos que se ha marcado y ha caído en la trampa del juego de bloques a nivel mundial. Primero ha puesto el objetivo y los plazos, y luego ha pensado en activar las tecnologías. Craso error. Y aunque lo consiguiera, su incidencia en la disminución de las emisiones mundiales serían menores. ¿Se puede sustituir el gas? Sí. ¿Pero cuándo? Lo más probable es que vayamos hacia sistemas mixtos de producción energética, porque al hidrógeno le queda tiempo.

--En esta búsqueda de alternativas al gas que sean viables y rentables, ¿qué papel juegan o pueden jugar los técnicos cerámicos?

- Tenemos que definir qué es un técnico cerámico, porque con el tiempo ha pasado de ser un especialista básicamente en proceso a un especialista en cualquier punto de la cadena de valor. Es fundamental la información e interés por estos temas y estar al día. Eso se está haciendo porque la adopción de todos los avances tecnológicos que se van a producir llegará de la mano de los técnicos cerámicos. Son ellos los que van a hacer posible su funcionamiento.

«Esta crisis la superaremos gracias al esfuerzo de los trabajadores»

--¿Y los técnicos cerámicos pueden hacer algo en la rebaja de costes de las materias primas y del proceso de producción?

- ¿Quién lo está haciendo si no? Salvo en los costes globales de las materias primas y las energías, que ahí no se puede hacer nada, se está trabajando a marchas forzadas para adaptarse rápidamente y buscar las mejores opciones. Un ejemplo es la sustitución de las arcillas ucranianas: se ha reformulado con otras materias primas que se han buscado y se han modificado los procesos de producción para tener la misma calidad final. Se está trabajando en la eficiencia energética en los procesos. Somos buenos tecnólogos y si algo desconocemos lo buscamos fuera. En estos últimos tres años, gracias al trabajo constante y a las inversiones, hemos avanzado mucho en productividad.

--¿El hidrógeno verde es una alternativa al gas?

- Sí, pero no es la única. A medida que la tecnología vaya avanzando veremos de qué color será y cuántos colores convivirán. La electrificación es imparable, ¿pero a qué coste y cómo cambiará la sociedad? Sobre el fenómeno del coche eléctrico, por ejemplo, hay que señalar que en Europa hay, según creo, unos 250 millones de coches. ¿Serán estos todos eléctricos? No creo. Habrá que ir pensando que el planeta no se puede explotar de materias primas necesarias, primero porque no hay, segundo porque es más destructivo que eliminar los fósiles. Lo más probable es que la cantidad de coches se reduzca porque no podremos tener todos coche y menos todavía varios por familia, como ocurre ahora. Cambiará el modelo de movilidad. Lo mismo pasará con el hidrógeno verde, falta tecnología. La actual hace todavía muy poco eficiente su producción, se conseguirá llegar a un equilibrio, pero a la vez se van desarrollando otras tecnologías y creo que, mientras, iremos adoptando sistemas mixtos.

--Al margen del precio de gas y la consiguiente pérdida de competitividad de los recubrimientos españoles, ¿en qué áreas se podría innovar para que la cerámica española volviese a ganar mercados sin importar el precio del producto?

- Aportar valor es el único camino. El cliente es el que manda, el que tiene necesidades, y los que sepan satisfacerlas podrán sobrevivir y tener mercados sólidos. Para conseguir esto, el camino es la innovación en toda la cadena de valor. La logística será fundamental, tendencias y diseño, productos más funcionales y aprovechar la ventaja de sostenibilidad de la cerámica frente a otros productos de origen fósil. Investigar e innovar en una cerámica más sostenible, circular y con prestación de servicios nuevos. Somos un sector que desde los 80 hemos avanzado enormemente en sostenibilidad.

Aportar valor es el único camino. Para conseguir esto, el camino es la innovación en toda la cadena de valor

--¿Qué puede aportar ATC para hacer frente a esta situación?

- Difusión de conocimientos, aportando información a esa capilaridad del sector que lo hace clúster. Mantener viva la llama de la creatividad para que la innovación siga siendo nuestra bandera en el mundo. Conseguir que la cerámica se siga transformando para adaptarse a los nuevos mercados, junto con todas las instituciones y empresas que componen el clúster cerámico. Cursos, jornadas, libros, debates, congresos... Nosotros vamos a seguir poniendo el acento del hombre en el centro de las tecnologías, incentivando a las nuevas generaciones y transmitiéndoles, a través de la experiencia acumulada, ese conocimiento y sabiduría que hará que engranen mejor y más rápido en el mundo laboral.

--¿Está en peligro el clúster tal y como lo conocemos en la actualidad?

- Llevamos tres años de crisis sucesivas, en las que la incertidumbre y la inestabilidad están haciendo mella. Es cierto, pero las empresas están trabajando en sortearlas y lo conseguirán, aunque haya alguna que se quede en el camino. También llevamos dos años colaborando con la Cátedra de Transformación del Modelo Económico, vigilando la incidencia del fenómeno de concentración empresarial en la estructura del clúster y esto sí que puede hacer cambiarlo, por lo menos en la forma que lo conocemos hasta ahora. Es necesario mantener la capilaridad de los conocimientos aprovechando la cercanía y agrupación del mismo. Al final saldremos más fuertes, más profesionales.

--¿La crisis energética puede frenar el proceso de digitalización?

- La digitalización es un proceso sin vuelta atrás. Es más, esta crisis está potenciando muchos avances tecnológicos donde la digitalización es vital. El mundo de los datos es crucial para conseguir avances y efectividad en la eficiencia energética.

--ATC cumple 47 años. ¿Qué ha aportado a la evolución de la industria cerámica?

- Mucho, y lo digo con orgullo. Empezamos como un grupo de técnicos que nos unimos para aprender de cerámica en una asociación con fuerza y una avidez por compartir conocimientos que, en un primer momento, despertó suspicacias por si podíamos convertirnos en un sindicato. La sociedad se dio cuenta muy pronto de que éramos un motor de innovación tremendo y de allí surgió un movimiento que canalizó los avances tecnológicos, difundiendo a todas las empresas y propiciando la creación de muchas. Pasión, innovación constante y libre, que apoyamos a todas las instituciones para ir creando la capilaridad propia de un clúster. Además, este año en Cevisama presentaremos el XVII Congreso Internacional del Técnico Cerámico que se celebrará en noviembre bajo el epígrafe de Más allá de la Industria 4.0.