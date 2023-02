La industria de los esmaltes, las fritas, los colores y las tintas cerámicas es imprescindible para el sector productor de pavimentos y revestimientos cerámicos, ya que estos productos otorgan a cada baldosa su color y acabado característicos. Las sinergias entre ambas industrias configurando un mismo clúster es, sin lugar a dudas, una fortaleza para ambos sectores y, por supuesto, para Castellón. El sector de esmaltes cerámicos español es, desde hace años, líder mundial en I+D+i, diseño, calidad, ventas y servicio al cliente. Su prestigio es reconocido en todo el mundo y más del 70% de la producción de fritas y esmaltes españoles se dedica a la exportación, llegando a todos los rincones del mundo en los que existe industria azulejera, concentrándose sus principales clientes en Europa, Hispanoamérica y Extremo Oriente.

Pero esta situación de liderazgo corre peligro por su condición de industria gasintensiva, dadas las actuales tarifas energéticas, tan elevadas como variables, pero también juega en su contra el alza de costes de las materias primas que tenemos que importar de otros países y, además, el alza del precio del transporte de las mismas, afectando directamente, y de manera muy grave, a su rentabilidad.

Deslocalización

«Las empresas necesitan una mínima rentabilidad para seguir apostando por la I+D+i y ser competitivas en el mercado global», declara el secretario general de Anffecc, Manuel Breva, quien puntualiza que la deslocalización es una opción que gana fuerza: «Si en Europa no se nos permite producir con ciertas condiciones y nuestro gobierno no nos apoya, las empresas que puedan se trasladarán hasta sitios donde puedan trabajar en mejores condiciones, y las que no puedan, tendrán muy difícil su subsistencia».

«La voluntad de nuestra industria es seguir siendo líderes mundiales y mantener la creación de valor, la producción y el empleo en España, pero con estas condiciones, nos está resultando francamente difícil», dice.

La única solución para este problema es el apoyo del Gobierno con ayudas económicas directas que permitan recuperar esa rentabilidad perdida. No hay otra fórmula.

Unión Europea para 2030

También se pide a la Administración una mayor compresión para que las empresas de Anffecc puedan avanzar en la reducción de emisiones de C02 exigidas por la Unión Europea para 2030. Aunque ninguna de las alternativas está disponible en la actualidad, ni lo estará a corto plazo, ya sea por falta de desarrollo tecnológico, como es el caso del hidrógeno renovable, la electrificación o bien mediante captura de CO2; como por falta de desarrollo normativo e incentivos a su impulso, como es el caso del biometano.

«Es necesario el desarrollo de tecnologías disruptivas que no están disponibles hoy y sean viables técnica y económicamente, además de acompasar plazos y objetivos de reducción de emisiones al estado de las tecnologías» reivindicó recientemente Anffecc, a través de un comunicado en el que también se subraya que el clúster cerámico «es consciente del desafío que supone para la humanidad la lucha contra el cambio climático y la necesidad de que se produzca una transformación del modelo productivo» al tiempo que se remarcaba «la dificultad que presenta para los sectores intensivos en energía, que requieren de elevadas temperaturas en sus procesos productivos, alcanzar esa descarbonización en los plazos establecidos a nivel europeo y nacional» y, por ello, desde Anffecc se lamenta que el pago directo de los derechos de CO2 para sectores que no disponen de alternativas tecnológicas para descarbonizarse en el corto-medio plazo, «solo supone una carga adicional difícil que restará competitividad en los mercados».