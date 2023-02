El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha convocat demà a les alcaldesses i els alcaldes del clúster ceràmic i els grups polítics representats en la institució en l'estand provincial en Cevisama 2023. La raó de la trobada és la signatura d'un document en el qual s'inclouen les mesures que el Govern d'Espanya hauria d'adoptar amb la major celeritat per a agilitzar la tramitació de les ajudes als sectors industrials gas intensius, facilitant l'accés a les mateixes de les empreses provincials.

Es tracta d'un nou pas del moviment municipalista nascut entorn del manifest ‘Salvem la ceràmica’ afavorit per la Diputació i els ajuntaments afectats per la crisi inflacionista que repercuteix en la indústria taulellera i les seues sectors afins.

Amb aquest document, el municipalisme de la província de Castelló fa seues i recolza les al·legacions que les organitzacions empresarials i patronals presentaran a l'esborrany de reglament pel qual es regiran les ajudes.

‘Salvem la ceràmica’ adverteix que la major part de les empreses de Castelló no podrien acollir-se a les ajudes estatals per als sectors gas intensius perquè la seua forma habitual de pagaments excedeix els 60 dies que exigeix la llei de subvencions, escull que convé salvar perquè en el sector ceràmic no existeix morositat sinó una forma de pagaments tradicional que s'ha vingut consolidant al llarg dels anys.

El moviment municipalista també rebutja l'obligatorietat de destinar el 50% de les ajudes a inversions relacionades amb l'eficiència energètica i la descarbonització perquè la prioritat del moment és salvar el sector i els milers de llocs de treball que estan en joc. S'entén que la transició energètica ha de ser justa i que les exigències en matèria mediambiental han de posposar-se al moment de la superació de la crisi. A més, es destaca que el sector ja ha realitzat fins a la data importants inversions en aquest apartat.

La Diputació de Castelló i els ajuntaments advoquen a més per la reducció dels terminis en la tramitació de les subvencions a fi d'evitar un agreujament de la situació. En aquest sentit es destaca que en els últims sis mesos s'han perdut al voltant de mil llocs de treball.

El president Martí recorda que «junts som més forts», per la qual cosa considera que «encara des de la legítima discrepància, continua sent el moment que caminem tots junts per a recolzar a un sector que és vital per a la viabilitat econòmica de la província de Castelló, al qual, com no podria ser d'una altra manera, prestem tot el nostre suport».