Pasillos «a tope» y una importante afluencia de visitantes internacionales. Estas son dos de las sensaciones que transmite la directora de la feria Cevisama, Carmen Álvarez, en el ecuador de una edición que planteaba varias incertidumbres, debido tanto al largo periodo de ausencia por la pandemia como a la necesidad de que la cerámica tenga un respaldo eficaz, en forma de ayudas de la Administración, para superar la crisis energética.

«A pesar de todos los problemas, sabíamos que iba a ser una gran Cevisama, y los expositores con los que he hablado me han transmitido que están contentos», comentó. Incluso señaló que en estos días se han acercado personas de empresas que no han estado y me han dicho que les ha dado pena no venir; por eso estoy segura de que en la próxima edición de Cevisama estarán empresas que este año no han acudido».

Una plataforma indispensable

Álvarez defendió el papel de este evento, «porque es una plataforma indispensable, no solo para que los expositores se relacionen con clientes o testen productos, sino para los visitantes, a los que le resulta más fácil recorrer pabellones en dos o tres días y estar con todas las empresas».

Una necesidad que destacó en el caso de los fabricantes medianos y pequeños, «porque no todos tienen la capacidad de disponer de grandes exposiciones propias y captar a gente de todo el mundo; Cevisama sí la tiene, y para ellos es necesario, porque de esta feria depende una parte muy importante de su facturación anual». Elementos que son «la fuerza de la feria, y cuanta más unión haya, más fuerte será y más visitantes tendrá», aseguró.

Participantes

No solo la directora hizo una valoración satisfactoria. También firmas que han decidido venir. Carlos Cabrera, desde Ceracasa, reconoció que acudían «con reservas, pero nos hemos quedado sorprendidos por la cantidad y calidad de los visitantes, y esperamos que este año sea un motor para apoyar más la feria, como instrumento de marketing y, como Álvarez, cree que en la próxima edición «acudirán más empresas». Cabrera ligó la trayectoria de esta edición de regreso con las ansiadas ayudas del Gobierno. «Si hubieran llegado ya, más expositores habría», dijo.

El ambiente en la tercera jornada mostró los diferentes objetivos que persiguen los visitantes. Desde Andrew, un vendedor de Estonia que hace 15 años que viene a esta cita, a Abdurrahman Abdo, que acudía desde Sudán por primera vez. «Compramos azulejos de diferentes países, pero cuando buscamos innovación y calidad, recurrimos a España e Italia», comentó. Mientras, María Díaz Leguina y José Collazo buscan materiales con los que inspirarse para su actividad de interioristas.

Para otros, como Verónica Da Silva, una agente comercial, la feria de este año «se nota que es más pequeña que en las últimas ediciones, pero me esperaba que hubiera menos actividad». Por eso considera que este 2023 «supone un comienzo», a la espera de que el año que viene vaya a más.

Una edición sin presidente

Cevisama 2023 no solo es especial por su regreso, sino también porque es la primera ocasión que se celebra sin tener a un presidente. Manuel Rubert hizo oficial en el mes de noviembre su renuncia, al considerar que es "el momento idóneo para dejar paso a nuevas generaciones y nuevas ideas que encabecen el proyecto de futuro» del certamen.

La directora comentó que Rubert «tuvo la delicadeza de esperar y comunicarlo cuando la organización del 2023 estaba cerrada", mientras que será dentro de unas semanas, cuando se haya hecho balance, el momento en el que «hablaremos con las asociaciones». Sobre todo con Ascer, «que es la principal entidad, que seguro están por la labor y valoraremos propuestas».

Para Álvarez, la ausencia de presidente «no es algo que nos preocupe ni nos parezca indispensable», y recordó que la feria Hábitat «no lo tiene, y funciona con un grupo de trabajo».