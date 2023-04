Los atrasos del convenio de la cerámica deben estar pagados antes de tres meses

El mes de abril está a punto de finalizar, pero son muchos los trabajadores del sector de la cerámica que todavía no tienen abonado el importe íntegro de las nóminas del pasado año. Esto se debe a que el convenio sectorial del 2022 se firmó a finales de año, después de un largo periodo de negociación entre los sindicatos y la patronal Ascer. El acuerdo se dio en diciembre, pero no entra oficialmente en vigor hasta que este documento cuenta con el visto bueno de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat, y aparece en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Algo que ocurrió el 14 de abril.

Desde la representación sindican indican a Mediterráneo que muchas compañías ya han actualizado los salarios a la subida pactada del 4%, pero este incremento debe ser retroactivo desde el 1 de enero del 2022. «Con la publicación oficial se abre un plazo de tres meses para que las empresas abonen el dinero pendiente», detalla el responsable de Hábitat de CCOO en Castellón, Jordi Riera, quien añade que solo le consta «un grupo fuerte que ya ha aplicado estos atrasos», en referencia al grupo Pamesa, compañía que ya dio a conocer esta medida en el mes de enero. Desde el área de Industria de UGT, Antonio Durán, se suma a esta apreciación: «Hay muchos que todavía no han recibido estos atrasos del año pasado, e incluso los hay que no han cobrado la mejora salarial». Legalmente no existe ninguna obligación, pero una vez hecha la publicación en el DOGV, la puesta al día de los cobros tiene unos plazos delimitados que se deben cumplir.

Tardanza

La aplicación efectiva del convenio se ha hecho esperar, y no solo por el tiempo que dedicaron las partes de la negociación a acercar posturas. Antonio Durán detalla que, una vez cerrado el acuerdo, «se hizo un requerimiento por parte de la Conselleria, sobre una cuestión técnica en la normativa de permisos». Una vez subsanado, el convenio se registró en febrero, y tras su comprobación ya ha sido publicado.

Una vez marcados los plazos, habrá empresas que abonen los atrasos del pasado año en la nómina de este mes de abril, aunque hay de tiempo hasta julio. Un extremo que tanto desde CCOO como UGT esperan que no se dé. «Sería mejor para las empresas, que tienen que abonar la paga de verano, y para los trabajadores, dada la necesidad que sufren muchos de ellos por el incremento del coste de la vida», apunta.

El convenio firmado estuvo marcado por la crisis energética, que impactó en el azulejo. Por eso, el acuerdo fue de solo un año. En unas semanas hay que volver a negociar un convenio cuya aplicación también será retroactiva, desde el 1 de enero de este año.

Dinero a percibir por cada empleado

El dinero pendiente de cobro para buena parte de los cerca de 16.000 empleados de fábricas de cerámica está calculado en un mínimo de 690 euros. Este dinero corresponde a los que perciben el salario base bruto, que el pasado año fue de casi 17.300 euros repartidos en 15 pagas, y a los que se aplica el 4% de mejora. A esto hay que sumar los casos de quienes tienen un horario variable, que incrementa la paga, así como otros incentivos que puedan poner las empresas, que no entran en las tablas salariales.