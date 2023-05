Los XIV Premios Porcelanosa, enmarcados en el 50º aniversario de la multinacional, contarán este año con un jurado internacional formado por los arquitectos Alejandro Bueso-Inchausti (España), Malika Junaid (EE.UU.), Diego Escario (España), Juan Carlos Baumgartner (Méjico) y Alfonso Olalquiaga (España). Todos ellos han valorado las diferentes propuestas para seleccionar a los finalistas en las categorías de Diseño de Futuro y Diseño del Año.

Los Premios Porcelanosa, destinados a estudiantes y profesionales de la arquitectura, del interiorismo y la promoción inmobiliaria, tienen como principal objetivo fomentar la actividad creadora de los nuevos y futuros profesionales, favorecer la promoción y la difusión de su obra e innovar en términos de arquitectura.

En la sección de Diseño de Futuro, profesionales y estudiantes de todo el mundo han elaborado sus proyectos planteando un espacio sostenible de libre elección. El único requisito en esta categoría es que el diseño sea respetuoso con el medio ambiente, a través del uso de materiales con atributos sostenibles, la inclusión de sistemas que aseguren la eficiencia energética y otros elementos que aseguren la durabilidad y circularidad de los diferentes elementos.

En el apartado Diseño del Año, los miembros del jurado han examinado el valor arquitectónico y constructivo de todos aquellos proyectos realizados con materiales de Porcelanosa Grupo entre enero de 2022 y marzo de 2023 (más información en las bases publicadas de los XVI Premios Porcelanosa).

Alejandro Bueso-Inchausti (Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos)

Arquitecto graduado por la ETSAM en 1982 y Máster en Real Estate por la Universidad Politécnica de Madrid, Alejandro Bueso-Inchausti es profesor del Máster MDI en la misma universidad. En 1983 funda el estudio Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos, junto a Pablo Rein y su hermano Jorge.

El estudio, que este año celebra su 40º aniversario, concibe la arquitectura como la expresión formal de la función. Una firma líder en arquitectura residencial en el ámbito Prime, que ha desarrollado proyectos en España, Rumanía y EEUU; y gracias a los cuales ha recibido múltiples reconocimientos, entre otros, del Colegio de Arquitectos de Madrid, del Ayuntamiento de la capital, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA-SIMA), de la Fundación Mies van der Rohe, de la firma Technal, la revista NAN y las organizaciones internacionales Loop Design Award, BUILD y Architecture MasterPrize.

Malika Junaid (M·Designs Architects)

Fundadora y directora del galardonado estudio de arquitectura de Silicon Valley, M·Designs Architects, Malika Junaid se licenció en Arquitectura por la Universidad Estatal de Luisiana. Además de su labor profesional, destaca el compromiso y apoyo de la arquitecta a diferentes causas de la sociedad estadounidense.

Su trabajo en la dirección de M·Designs Architects ha permitido al estudio alzarse con numerosos galardones como META Remodeling from NARI (National Association of the Remodeling Industry) o World Architecture & Design Award and 50-under-50 disruptors.

Diego Escario (Cano y Escario Arquitectura)

Diego Escario es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación. En 1988 funda, junto a Benjamín Cano la firma Cano y Escario Arquitectura. Con más de 30 años de trayectoria, el estudio se define por su "capacidad de propuesta sin renunciar al proyecto arquitectónico como medio expresivo".

La obra de Cano y Escario Arquitectura se define por utilizar un lenguaje arquitectónico particularmente rotundo, amable, integrador y personal.

Juan Carlos Baumgartner (spAce)

Juan Carlos Baumgartner es un arquitecto mexicano destacado por su compromiso con la humanización de los espacios y la práctica de la neuroarquitectura. Es socio fundador de la firma de arquitectura spAce con más de 5 millones de metros cuadrados diseñados y su trabajo se caracteriza por su vinculación con la ecología y el desarrollo de proyectos sustentables.

Entre los proyectos más emblemáticos de Juan Carlos Baumgartner destacan la torre Efizia, por la cual recibió el premio MIPIM Architectural Review Future Projects Awards, la Torre Chapultepec Polanco, el proyecto Moras 850 (certificado LEEDS de Oro) y las oficinas de MSN México.

Alfonso Olalquiaga (Olalquiaga Arquitectos)

Alfonso Olalquiaga es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2005. En 2010 realizó el Master en Proyectos Arquitectónicos Avanzados del Departamentos de Proyectos de la E.T.S.A. de Madrid y desde 2007 es profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Como director de Olalquiaga Arquitectos trabaja en proyectos de edificación, urbanismo y diseño interior, tanto en el sector público como en el privado. Tiene una visión de la arquitectura basada en el contacto y la complicidad que proyecta en cada propuesta.

Hotel Mandarín Oriental Ritz, un escenario de ensueño

El Hotel Mandarín Oriental Ritz es un palacio de la belle époque, inaugurado en 1910 por el rey Alfonso XIII y el encargado de acoger la gala de entrega de los XIV Premios Porcelanosa, que se celebrará el próximo 10 de mayo.

Después de tres años de reforma dirigida por el estudio de arquitectura de Rafael de La-Hoz y los diseñadores parisinos Gilles & Boissier, el Hotel Mandarín Oriental Ritz abre de nuevo sus puertas con una nueva dirección y con el chef tres estrellas Michelín Quique Dacosta al frente de sus cinco espacios gastronómicos.

Un espectacular escenario, sinónimo de la excelencia y el buen gusto que, junto al patrocinio de Banco Santander y la colaboración de Deloitte y Seguros Catalana Occidente, harán posible una nueva edición de los Premios Porcelanosa.