Los sindicatos y la patronal, a nivel nacional, han alcanzado un acuerdo para negociar los convenios hasta el 2025. El pacto, marcado por la pérdida continuada de poder adquisitivo de los trabajadores debido al encarecimiento del coste de la vida, marca una subida del 4% para el presente año y un 3% para los dos siguientes ejercicios, lo que supone un aumento acumulado del 10%. Además, se establece la posibilidad de subir un 1% adicional, dependiendo de cómo evolucione la inflación. Algo que tiene efecto en Castellón.

Negociación

El pacto estatal puede tener su efecto sobre el convenio de la cerámica, que este año debe volver a negociarse.

El secretario general del sindicato CCOO en Castellón, Albert Fernàndez, mencionó que se trata «de un acuerdo de mínimos», por lo que las peticiones de los sindicatos en la negociación irán más allá, tanto en la parte económica «como en la consecución de derechos por parte de los trabajadores, que hace tiempo que se vienen pidiendo», añadió.

Expectativas

Desde la patronal se espera que la oferta de incremento salarial se ajuste a este pacto nacional. Está previsto que antes del verano vuelvan las reuniones, aunque la fecha dependerá del diálogo con el Gobierno por las ayudas. La patronal y los sindicatos van de la mano en la reivindicación para que haya subvenciones directas al sector, por lo que se está a la espera de ver el resultado de estas peticiones para iniciar las mesas de negociación.

Precedentes

Como suele ocurrir en la mayoría de los convenios sectoriales, los pactos se firman con una vigencia de varios años. En el caso de la cerámica, esto no ha sido posible en los últimos años. El convenio del 2021 se firmó para un único año, por lo que se volvió a convocar la mesa de negociación en el 2022. Un año que estuvo marcado por la grave crisis energética de la cerámica, de modo que las posiciones entre la representación de los sindicatos y la patronal estuvieron alejadas en todo momento.

Finalmente, a finales de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo, que fue firmado el 24 de diciembre. El pacto incluyó una subida del 4%, con el fin de hacer frente a la inflación. A pesar de la firma, hay empleados que aún no han percibido esta mejora, que se tiene que aplicar de forma retroactiva desde el 1 de enero del 2022. El motivo está en que la actualización no es oficial hasta que aparece en el Diari Oficial de la Generalitat. Algo que ocurrió en el mes de abril. A partir de ahora, las empresas tienen tres meses de plazo para actualizar los salarios (en el caso de que no lo hayan hecho ya) así como abonar los atrasos acumulados desde el comienzo del pasado año.

Como el convenio del 2022 fue por solo un año, ahora hay que volver a negociar. Cuando se alcance un acuerdo, los empleados también deberán cobrar las mejoras con efecto retroactivo 1 de enero.