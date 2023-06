Con la sostenibilidad y la innovación como ejes principales, PORCELANOSA Grupo ha presentado sus últimas novedades en la feria referente a nivel nacional del sector inmobiliario, SIMA, en un estand de 50 metros cuadrados; compuesto por una cocina, un salón y tres baños. Cinco estancias envueltas por varias secciones de fachada, ejecutadas con la piedra caliza Breda Beige Sand Home de L’Antic Colonial y las cerámicas Montreal White Texture de la colección XLIGHT de Porcelanosa y Vela Natural y Matika Silver de Venis Projects, ésta última instalada con el sistema de fachada ventilada de Butech.

Destaca la cocina Smart Kitchen en acabado Bison de Gamadecor que cuenta con una encimera de cocción invisible realizada con la pieza porcelánica de gran formato XTONE Argos Black Nature y una zona de columnas en acabado Coffee. La estancia se completa con los revestimientos y pavimentos Limit Urban Caliza Nature y Urban Caliza Nature de Porcelanosa, junto al perfil Pro-part Graphite Matt Line de Butech.

El salón combina en las paredes el panel decorativo 3D Fitwall® Rolling Velvet Black de Krion con el papel pintado de acabado texturizado Skins Empyreal Woven Silver, de L’Antic Colonial. La propuesta adquiere un toque natural gracias al pavimento vinílico Linkfloor Kingdom Persia y el mobiliario de Gamadecor Living.

Los elementos cerámicos XLIGHT de gran formato de Porcelanosa son los protagonistas en uno de los baños con los modelos Aria White Pulished, Blue Roma Silk y Astana Grey Polished en las paredes y Aria White Nature en el suelo. Un conjunto que se completa con el lavabo, mueble y grifería NK Concept y el plato de ducha Unseen Blanco de Noken.

Otro de los baños se ha revestido con las colecciones Vela Smoked, inspirada en la estética del cemento, y Deco Bremen Nut, que dibuja listones naturales. Piezas que se fusionan con la madera cerámica Forest Natural de Venis Projects, el suelo radiante eléctrico de Butech, el inodoro Lounge Negro Mate y la grifería Round de Noken y dos muebles Wish Nogal Moon en acabado de Gamadecor.

En el tercer baño se ha incluido el plato de ducha Flow Rock con la mampara Marko, la encimera One y el espejo Lite Plus, todos ellos de Krion. Un diseño que se cierra con la grifería Square (acabado Finish Studio Cobre Cepillado) y el inodoro Essence C Blanco Mate de Noken y los modelos Savannah Topo, Deco Savannah Topo, Diamond 3D Roble y Vertice Savannah Topo de Porcelanosa.