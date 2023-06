El presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, ha presentado la primera de sus instalaciones con capacidad para sustituir el gas natural por el hidrógeno. Una comparecencia en la que también ha comentado otros temas de actualidad, como el cambio político que llegará a la Comunitat Valenciana tras la victoria del Partido Popular.

Roig fue categórico, y tanto en este asunto como en el proceso de las elecciones generales, afirmó de forma categórica que a los políticos "lo único que les pudo es que dejen trabajar y apoyen al empresariado".

"Un empleado de la sociedad

"Aquí parece que el político es el jefe, cuando un político es un empleado de la sociedad, de quienes pagamos los impuestos, y ellos tienen que estar al servicio nuestro, no nosotros al servicio de ellos".

Afirmó que los empresarios "somos los que creamos riqueza, nosotros pagamos impuestos y nos sentimos orgullosos de pagarlos, y lo que tienen que hacer los políticos es que yo me sienta orgulloso de la forma de repartir, que no me pongan trabas ni palos en las ruedas".

Resultados

Preguntado por el balance económico del grupo Pamesa en el 2022, un año marcado por el incremento de los costes energéticos, Fernando Roig comentó que en breve aportará el detalle de los números, pero avanzó que los resultados "son buenos, parecidos al año anterior, a pesar de la factura del gas". El patrón del principal productor de cerámica de Europa mencionó que el coste energético del pasado ejercicio "fue de 350 millones de euros, el 30% de toda la facturación", que fue de unos 1.000 millones de euros.

Para hacer frente a la situación, todo el sector se vio obligado a subrir precios. "Con este aumento hemos vendido más euros, en metros cuadrados un poco menos, y un beneficio parecido". Según el balance del 2021, presentado hace ahora un año, los beneficios antes de impuestos fueron de 97 millones de euros.

Materias primas

Además de la energía, otra de las preocupaciones del sector es la consecución de materias primas, después de las dificultades para obtener arcillas de Ucrania desde el estallido de la guerra. "Cada vez hacemos más inversiones en minas de Teruel, y las estamos desarrollando cada vez más", con el fin de obtener unas arcillas "en las que trabajamos para conseguir un nivel de calidad similar a las de Ucrania", detalló el presidente de Pamesa.

En cuanto a los feldespatos, otro elemento fundamental para fabricar cerámica, explicó que importan materiales desde Turquía, y cada vez más de Marruecos.