El principal escaparate de la cerámica española, Cevisama, sigue con los preparativos de su 40ª edición. La directora del certamen, Carmen Álvarez, mencionó en Cersaie que algunas empresas ausentes en la última cita «nos han dicho su intención de volver y nosotros queremos que esté todo el sector cerámico español».

Hizo referencia de forma especial a los esmaltes y fritas: «En el 2023 no hubo ninguna y fue una pena, porque son número uno mundial».

Plataforma de internacionalización

Además, aludió a que el 40 aniversario «es una ocasión importante para recordar que las empresas son lo que son gracias a Cevisama y la plataforma de internacionalización que representa, incluida las fritas y maquinaria». Respecto al nivel de contratación para el 2024 «estamos contentos, porque contamos con un porcentaje muy alto de renovaciones».

Respecto a la queja manifestada por fabricantes españoles de la presencia de firmas indias o turcas, Álvarez afirmó que en Cevisama «somos muy restrictivos, porque con el número de solicitudes que recibimos podríamos llenar ocho pabellones» de representantes de estos países, algo que no hacen «porque son competencia deshonesta de nuestros fabricantes». Insistió en que la organización «hace lo que pide el sector, nuestra razón de ser es el sector cerámico español», a lo que apuntó que tampoco tiene lógica «que pidan que no haya empresas de otros países y que las españolas decidan no estar en Cevisama».

Sin prisa por tener presidente

En estos momentos Cevisama sigue sin tener presidente, ya que Manuel Rubert dimitió de este cometido en noviembre del 2022, a apenas tres meses de la celebración de la cita del 2023. Álvarez afirmó que le gustaria que haya un sustituto "porque es una figura importante, que representa al sector pero hay otras ferias en Feria Valencia sin presidente y funcionan igual de bien". Mencionó que el comité organizador sigue "teniendo el apoyo de Ascer como del resto de asociaciones, así que si hay presidente, fenomenal; y si no, no pasa nada porque con la ayuda de las asociaciones se suple".

Incentivos para el visitante internacional

Otro aspecto referido a los preparativos tiene que ver con la línea de incentivos para sumar nuevos visitantes internacionales. Una medida que se aplicó en Cevisama 2023 y que se quiere mantener en la nueva edición. "Trabajamos con el Ivace para que esa ayuda para atraer compradores vuelva a hacerse; tenemos claro que el presupuesto en gran parte irá a atraer compradores, el año pasado fue un exitazo gracias a que invitamos a clientes del mundo entero para pagar avión y hotel, y el expositor lo agradecií mucho porque el cliente que quería estuvo en la feria".