No solo sufren por el impacto que todavía arrastran por el sobrecoste energético, o por el descenso de demanda internacional de los últimos meses. Las industrias cerámicas de Castellón cuentan con otras dificultades, como las normativas medioambientales de la Unión Europea, que suponen un sobrecoste por las emisiones de CO2, a pesar de que en estos momentos no hay una alternativa viable al uso del gas natural. En cambio, el producto procedente de países de fuera de la UE no tienen que afrontar estos pagos, y ganan cuota de mercado en numerosos países, e incluso en la propia Unión Europea.

Mientras se mantiene la reivindicación de los empresarios españoles e italianos del sector en asuntos como el mercado de emisiones de CO2, o los plazos para llegar a la descarbonización de la industria, el sector azulejero ha conseguido una victoria frente a las normativas europeas. Concretamente, han logrado que la importación de un determinado tipo de arcilla, empleado para la fabricación de baldosas y azulejos, no cuente con un gravamen adicional para su entrada en el territorio europeo. Gestiones en Bruselas Según señala la patronal cerámica española, "gracias a las gestiones llevadas a cabo por Ascer a través de Cerame-Unie, y con la colaboración del equipo de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, se ha logrado que las arcillas caoliníticas no calcinadas utilizadas en nuestro sector tengan un factor de emisiones de CO2 cero dentro del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), evitando que esta materia prima necesaria para la fabricación de baldosas cerámicas se vea afectada por aranceles a partir de 2026". Existía el riesgo de que este tipo de producto contara con un gravamen. "Pese a que la industria cerámica no está incluida en la lista de sectores a los que a partir de 2026 se les aplicaría el mecanismo (hierro y acero, cemento, abonos, aluminio, producción de hidrógeno y electricidad) se detectó que las arcillas caoliníticas sí se habían incluido en el listado original de materias primas gravadas con un arancel", detallan desde Ascer. Procedimiento Desde la asociación se han llevado a cabo una serie de gestiones ante la Comisión Europea "para diferenciar la tipología específica de arcillas que van destinadas al sector cerámico, y lograr así que estas quedaran fuera del mecanismo", detallan. El sector cerámico español importó desde fuera de la UE cerca de 40.000 toneladas de arcillas no calcinadas en 2022, "un volumen de materia prima que podría haberse visto gravado a partir del año 2026 y que hubiese supuesto un incremento del coste de la producción y una merma de la competitividad". El papel de la industria Por parte de Ascer detallan la importancia que tiene el papel de una industria como la cerámica en el bienestar del continente. Algo que es más evidente en Castellón, donde el peso de este sector incluye de forma decisiva en la riqueza de la provincia. "Queremos destacar una vez más el importante papel que la industria europea juega en el mantenimiento de la economía y del bienestar del conjunto de la UE, por ello consideramos clave la colaboración con las instituciones europeas para proporcionar en todo momento información acerca de los sectores y actividades económicas sobre las que se regula. Una interlocución directa con los sectores puede servir para evitar perjuicios involuntarios que acaban transformándose en pérdida de competitividad frente a terceros, destrucción de tejido productivo, deslocalización y reducción de empleo", detallan. Según declaraciones de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, "estamos en período de ajuste de la CBAM, por lo que es muy importante que nuestros sectores productivos estén atentos a posibles externalidades que pueda generar su aplicación definitiva en 2026. Gracias al trabajo conjunto entre Ascer, el Parlamento y la Comisión, se ha conseguido que en el caso de las arcillas caoliníticas no calcinadas la legislación se ajuste a las necesidades del sector. Como siempre digo, hay que estar presente en Bruselas todos los días y, en eso, nuestro sector cerámico es de los que mejor trabaja sus relaciones con la Unión Europea. Debemos seguir trabajando así".