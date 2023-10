Tras cumplir una década de trayectoria empresarial en el mercado nacional, la compañía Digital Ceramic siente la necesidad de establecer una filial en un país del sudeste asiático, concretamente en Foshan (China). Después de varios años trabajando y conociendo el mercado a través de la labor de los agentes locales, la firma con sede en Almassora ha conseguido una elevada cuota de mercado en dicho territorio.

«Tras llevar a cabo un detallado análisis y comprensión de la zona, en Digital Ceramic hemos decidido realizar una importante inversión en dicho mercado para poder estar más cerca de nuestros clientes y, de este modo, ofrecerles un mejor servicio, además de contar con un equipo local dirigido por nuestra empresa matriz», señalan los responsables de la firma.

El proyecto está vinculado directamente a Hugo Traver, CEO de la compañía, quien planifica la estrategia en el mercado asiático, apoyado de una forma estrecha por su director de Operaciones, Jorge Ania. Este último constituye una pieza fundamental en la estructura de Digital Ceramic, pues es la persona encargada de llevar el día a día con la dirección del país vecino, entre otros mercados.

Según indican desde la dirección de la empresa, el proceso productivo permanecerá en España y no pretenden deslocalizar estos trabajos (100% made in Spain). «El mercado asiático nos busca por la calidad de nuestro trabajo y no podemos fallarles», aseveran. Asimismo, esta reciente apertura generará varios puestos de trabajo nuevos en su sede principal, debido al incremento de sus servicios.

Inauguración

El pasado miércoles, 11 de octubre, tuvo lugar la inauguración oficial de la nueva filial de la firma en China, a la que asistieron representantes y directivos de grandes marcas especializadas en producción de piezas de gran formato, en las que la compañía castellonense es toda una referencia y atesora gran experiencia.

Tampoco quisieron perderse el evento representantes de algunos de los principales colorificios españoles, quienes asistieron apoyando así a la marca España de una forma directa. La jornada concluyó con una comida tradicional cantonesa, propia de la región, en la que no faltaron risas, alegría y varios campey (brindis típico de la región).