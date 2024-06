La queja de la maquinaria cerámica: el manifiesto por la economía de Castellón cumple 15 meses sin respuesta del Gobierno

La práctica totalidad de los actores económicos y la sociedad civil de Castellón se unió, hace 15 meses, en el Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón. Un documento que puso sobre la mesa las dificultades que atraviesa la provincia a raíz del súbito incremento de los costes energéticos y la consiguiente crisis en la industria cerámica y todas las actividades productivas que de ella dependen. El escrito era una toma de posición ante las autoridades para que se evite el empobrecimiento de una provincia que es un referente de industrialización.

Uno de los momentos clave de esta iniciativa fue la presentación en Madrid, en la patronal CEOE, de este manifiesto. Fue a mediados de este mes de enero. Desde el momento pocos cambios se han producido a nivel institucional.

Sigue la incertidumbre

Este es el sentir transmitido en el transcurso de la asamblea general de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec). Su presidente, José Miquel, explica que en el clúster azulejero «seguimos con la incertidumbre», y destaca «nuestro apoyo al manifiesto, que ha tenido el respaldo de las autoridades locales», con la firma de 67 entidades y colectivos empresariales.

Miquel incide en que, cuando la reivindicación se dirige a las puertas del Gobierno «se cierran las puertas y no se toman acciones para paliar y encauzar este tema».

Nuevos asociados

Asebec, que cuenta con 45 empresas asociadas, dio en la asamblea la bienvenida a las últimas siete incorporaciones.

Entre las próximas medidas a tomar a nivel interno está la realización gratuita de auditorías de ciberseguridad para las compañías, ante el creciente riesgo de ataques informáticos, y reforzar la colaboración con institutos y la UJI en formación, especialmente en la FP Dual.

Tal y como ya ha detallado Mediterráneo, otro de los frentes de Asebec es la falta de novedades sobre el bloqueo comercial de Argelia a los productos españoles, que en los dos últimos años ha supuesto una pérdida de ingresos de unos 80 millones de euros solo en la maquinaria cerámica de Castellón.

«Nos parece bien el posicionamiento de la Unión Europea (que pretende estudiar esta acción, al entender que no cumple con los tratados entre la UE y este país), pero constatamos que la situación sigue estando exactamente igual que hace dos años y no vemos a corto plazo una solución a este grave problema para nuestras empresas», comenta José Miquel. «Hay un problema grave entre España y Argelia, que no vemos que se pueda solventar», concluye.