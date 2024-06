El Gobierno cumple con la medida de alivio a la cerámica, pero los empresarios la ven insuficiente

El Consejo de Ministros del martes aprobó un alivio para la cerámica de Castellón, aplicable también a las demás empresas gasintensivas que recibieron ayudas del Gobierno para hacer frente a los costes del gas. Tal y como avanzó Mediterráneo en su edición digital del viernes, las compañías tienen un plazo extra para poder cumplir con la estricta regulación de pago a proveedores. «La normativa establece que los pagos deben completarse en un periodo máximo de 60 días. Las empresas gasintensivas tendrán un periodo adicional, hasta finales de 2024, para demostrar que cumplen con dicho plazo», señaló el Ministerio de Industria.

Para la secretaria de Estado de Industria, la valenciana Rebeca Torró, la decisión supone «un balón de oxígeno para la cerámica de Castellón: ayudamos a que el sector retenga las ayudas que recibieron por las subidas drásticas del precio del gas ampliando el plazo para ponerse al corriente de pago de proveedores». Ya hubo una primera prórroga, que finaliza el 30 de junio. Torró, en la jornada inaugural de la feria Cevisama, declaró que se extendería hasta el 31 de diciembre, y fue el martes cuando el anuncio pasó a los hechos.

La provincia de Castellón recibió unos 80 millones de los 450 repartidos en la convocatoria de ayudas. La mayoría de ellos fueron para los fabricantes de cerámica, mientras que varias industrias de esmaltes y fritas también fueron destinatarias. Las patronales han valorado de forma positiva el paso dado por el Gobierno, pero creen que no es suficiente.

"No es solución"

Desde la asociación de productores, Ascer, explican que llevaban «tiempo en conversaciones con el ministerio y estábamos al tanto de esta moratoria. Es positivo por lo que puede suponer para las empresas que han recibido ayudas y que no habían podido ponerse al día del pago a proveedores; sin embargo, no soluciona el problema y sigue desviando la atención».

Insisten en que la ley Crea y Crece -y su obligación de tener los pagos a 60 días- «es un hándicap para las empresas que optan a subvenciones o fondos públicos como Pertes, ayudas a la digitalización, la reindustrialización o a programas de igualdad», al tiempo que comentan el «serio problema» que sufren «las empresas exportadoras que reciben los pagos de sus mercancías mucho más allá de esos 60 días», con las consiguientes tensiones de tesorería.

"Debería haberse hecho antes"

Por su parte, Anffecc, que representa a los esmaltes y fritas considera «acertada la medida», pero «podría haberse tomado dicha decisión mucho antes, preferiblemente en la propia convocatoria de las ayudas, pues hubo empresas del sector que no la solicitaron justamente por no poder cumplir con el plazo indicado». Desde esta organización añaden que las ayudas «han sido muy insuficientes, han llegado muy tarde y no se han correspondido para nada con las necesidades del sector. De hecho, seguimos arrastrando las secuelas de la escalada de costes energéticos y crisis de demanda padecida en los últimos dos años, y remontar la situación está siendo muy difícil». Por eso opinan que el Gobierno «no atendió correctamente en un momento crítico a un sector como el nuestro».

Electrointensivos

Además, el Consejo de Ministros aprobó 300 millones en ayudas a la industria electrointensiva, dentro del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Algunas empresas del clúster cerámico de Castellón tienen la consideración de electrointensivas.

