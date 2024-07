Malestar en la cerámica: patronal y sindicatos se sienten discriminados ante el ERTE de Ford

Buena noticia para los trabajadores de la fábrica de Ford en Valencia. Se reduce el gran despido colectivo previsto inicialmente por la multinacional y se genera un nuevo ERTE para 996 trabajadores. Además, a partir del 1 de enero se activa un mecanismo de protección, de manera que no consuman paro y reciban un 90% de su salario. Este futuro mecanismo, que cuenta con el respaldo del Gobierno, no es un ERTE Red, pero se parece mucho a ello. Y no pasa desapercibido en la industria cerámica, que en los dos últimos años ha encadenado numerosos ERTE. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernàndez, se felicita por el buen resultado de las negociaciones con la empresa automovilística, pero avisa de un «riesgo de malestar» en el azulejo, ante lo que podría suponer «un trato discriminatorio, porque nosotros pedíamos un ERTE Red o algo parecido, y se nos ha negado».

Por eso, desliza que la rapidez con la que ha actuado el Gobierno en este caso «no ha sentado bien entre los trabajadores, ni creo que tampoco en las empresas».

"Condena a perder prestaciones"

Una idea que confirma la patronal Ascer. «Sorprende ver cómo el Ministerio de Trabajo ha sido tan flexible en esta ocasión cuando fue inflexible con el sector cerámico, condenando a miles de trabajadores a perder sus prestaciones por desempleo y años de pérdidas de poder adquisitivo», apuntan.

Desde UGT, su responsable de Industria en la provincia, Antonio Durán, ya advirtió días atrás que, si Ford logra mejoras en las condiciones de sus paros temporales, «nosotros volveríamos a pedirlo, y entonces no habría excusas».

Patronal y sindicatos de la cerámica acudieron el 27 de octubre de 2022 a Madrid, para reunirse con el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. Obtuvieron una negativa como respuesta de uno de los principales cargos del ministerio que comanda Yolanda Díaz.

Derechos perdidos

Albert Fernàndez recuerda que ya se han dado casos «de trabajadores que estuvieron mucho tiempo en un ERTE, su empresa cerró o aplicó despidos y han visto cómo sus derechos han quedado reducidos», al haberse consumido el tiempo de paro. Algo que no ocurrirá en el caso de Ford.

El presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, afirmó el pasado viernes que en los próximos meses se esperan nuevos los paros de producción y, consiguientemente, más días de paro temporal. Una treintena de empresas del sector tienen activado un ERTE en estos momentos. Algunas de ellas, hasta el 31 de marzo del 2025.

El convenio sigue pendiente de publicación

Otro frente tiene que ver con el convenio para los años 2023 y 2024, que fue firmado este 12 de abril y que supone un incremento retroactivo del 3,5% del sueldo de todo el año pasado, y del 2,5% en el actual. Para que el acuerdo se haga totalmente efectivo tiene que aparecer publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Algo que todavía no ha ocurrido. Las empresas de mayor tamaño ya aplican las mejoras salariales, pero hay otras, sobre todo las más pequeñas, que esperarán a que figure en el documento oficial.

