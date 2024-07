Investigació en la ceràmica: AICE i l'UJI signen un nou conveni de col·laboració

La Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) han signat un nou conveni marc de col·laboració per als pròxims cinc anys, prorrogable a cinc anys més, que recull i regula el marc de col·laboració entre les dues entitats i el desenvolupament d'activitats conjuntes en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic, innovació, formació de personal científic i tècnic, així com assessorament i divulgació científica i tecnològica en l'àrea de coneixement de ciència i tecnologia de materials ceràmics i afins. Unes activitats que conflueixen en l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC).

El document ha sigut signat per la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el president d’AICE, Juan Vicente Bono, en presència del vicerector d'Investigació, Jesús Lancis; el vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo; el vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica, Modesto Fabra; el director de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (IUTC), Enrique Sánchez; el fundador de l’ITC, Agustín Escardino; la directora general d’AICE, Yolanda Reig, i el director de Diversificació i Negoci d'aquesta última entitat, José Gustavo Mallol.

Eva Alcón i Juan Vicente Bono, en la signatura del conveni. / Mediterráneo

Desenvolupament

Aquest acord, a més de les activitats conjuntes d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i), vinculades a finançament públic i també aquelles contractades mitjançant convenis privats amb empreses, contempla a més unes altres com la realització de tesis industrials codirigides, la dotació de beques per a estudiants de grau i màster en l'àmbit de les disciplines relacionades, així com l'organització de manera conjunta de cursos, seminaris i altres activitats de formació, amb la finalitat de fomentar la transferència del coneixement a les empreses.

A més, es podran subscriure acords específics per a secundar conjuntament les activitats d'emprenedoria i d'explotació de la propietat industrial sorgides del desenvolupament col·laboratiu del coneixement cientificotècnic o per a incubar iniciatives cientificotecnològiques de caràcter emergent, o d'interès comú.

D'altra banda, es contempla la creació de laboratoris d'investigació conjunts per a desenvolupar investigació i transferència de manera estable i continuada, als quals podrà adscriure's personal investigador de les dues entitats i estan oberts a la inclusió d'altres centres d'investigació.

Activitats conjuntes

Concretament, en 2023, des d’AICE s'ha col·laborat estretament amb els catedràtics d'Enginyeria Química Eliseo Monfort, Arnaldo Moreno i José Luis Amorós, i el professor titular Carlos Feliu de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica, així com amb investigadors de diferents grups d'investigació i departaments de l'UJI, executant 26 projectes d'I+D+i conjunts. També s'han elaborat quatre articles científics amb investigadors de totes dues entitats i tres comunicacions a congressos, mentre que s'han organitzat tres jornades conjuntament, s'ha defensat una tesi doctoral i s'ha format tres estudiants en pràctiques curriculars, a més d'impartir formació en el Màster de Tecnologia Ceràmica, del qual s'han avaluat 10 treballs de fi de màster.

Són més de 14 els instituts universitaris i els departaments o grups d'investigació amb els quals ambdues entitats han desenvolupat accions conjuntes, abastant nombroses disciplines que permeten abordar projectes capaços d'aportar solucions innovadores des de diferents àmbits, com poden ser ciències de la salut, l'enginyeria de sistemes industrials i disseny, la gestió de la responsabilitat social, les tecnologies de la imatge, la bioquímica i biotecnologia, la construcció avançada, l'enginyeria de sistemes tèrmics i energètics o la biologia, entre altres.

Les valoracions de la rectora i el president d'AICE

La rectora Eva Alcón ha subratllat que «la Universitat és conscient de la importància d'aportar coneixement al teixit industrial i acompanyar les empreses perquè evolucionen favorablement en un camí que presenta grans desafiaments per a les futures dècades. La indústria ceràmica és un dels motors de l'economia castellonenca i, per això, a través d'aquest conveni marc consolidem el paper de la Universitat com a font de generació i transmissió de coneixement que impulsa el desenvolupament i el benestar social. Aquest acord suposa el reflex de la voluntat d'enfortir la cooperació amb les empreses per a dotar-les de professionals formats a alt nivell i consolidar la innovació com a base de la competitivitat i la resposta als reptes tecnològics, ambientals i socials que afrontem».

Per part seua, Juan Vicente Bono, president de l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques, ha afirmat: «Aquest conveni marc és de gran importància perquè consolida una col·laboració que es produeix des de fa anys i que es renova davant les necessitats i els reptes que sorgeixen en el món empresarial, amb el qual el nostre centre sempre ha estat molt estretament vinculat. La capacitat d'establir mecanismes de cooperació universitat-empresa és clau en aquests temps i en els que vindran, ja que és ben cert que en trobar-nos en un entorn geopolític i econòmic global molt complex, la innovació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses és essencial. Només amb solucions integrals noves podem afrontar les problemàtiques emergents. Necessitem les aliances per a poder trobar aquestes noves solucions i que siguen accessibles a empreses, alumnat i ciutadania. Busquem el desenvolupament tecnològic i el lideratge mundial de la nostra indústria, però impactant el menys possible sobre l'entorn. Per això, treballar braç a braç amb diferents departaments i instituts de l'UJI és essencial».