La patronal cerámica contradice los datos oficiales: afirman que la producción ha caído en el primer semestre del año

Discrepancia entre la patronal de fabricantes de cerámica, Ascer, y los datos oficiales que cada mes ofrece el Institut Valencià d'Estadística (IVE). El índice de producción industrial, que cada mes recoge la evolución de los diferentes sectores de la Comunitat, muestra que entre los meses de enero y mayo se ha producido un incremento acumulado del 11,6%. Un dato que muestra una recuperación de la cerámica, después de un 2022 con una caída del 15% y un 2023 con un retroceso aún mayor, de más del 20%.

Los datos podrían verse refrendados por los datos de afiliación a la Seguridad Social dentro de la industria cerámica. En el primer semestre, se ha incrementado el personal en 721 personas, lo que supone la incorporación de una treintena de personas a las fábricas azulejeras cada semana. En cambio, las cifras de exportaciones muestran un ritmo mucho más bajo.

Estudio interno

Desde hace unos meses, Ascer advierte de que los datos de producción del IVE se deben tomar con cautela, al tener la sensación de que el incremento no es tan elevado como aparece en las estadísticas oficiales. Para tratar de salir de dudas, la patronal ha tomado una iniciativa. Su secretario general, Alberto Echavarría, afirma que en los últimos tiempos "veníamos constatando diferencias notables, por lo que hemos hecho una encuesta interna, con una representatividad del 80,8% de la producción sectorial".

Los resultados, añade, "son muy diferentes de los que arroja el índice de producción industrial". Su estudio propio, que comprende el primer semestre del año, revela una caída del 2,3% comparada con el mismo periodo del 2023. "Hay casi 14 puntos de diferencia", añade Echavarría.

Cambio de método

¿Cuál es el origen de unos datos tan contradictorios?. Desde Ascer recuerdan que, a principios de este año, el IVE "nos informó de que, siguiendo lo marcado por la regulación europea, se había cambiado el año base para el cálculo del índice. Hasta ahora el índice se publicaba en base año 2015, y desde enero de 2024 el año base pasa a ser 2021, actualizando también el histórico".

Con el fin de resolver estas discrepancias y conocer cómo se elaboran estos cálculos, en próximas fechas "se va a mantener un encuentro con el Institut Valencià d'Estadística, para tratar de entender a qué se puede deber esta diferencia de resultados", detallan desde la organización sectorial.

Conclusiones

Con los datos de esta encuesta interna, por parte de Ascer se reitera que todavía no se ha salido de la crisis que afecta a la cerámica desde hace más de dos años. Una situación causada en primer lugar por el fuerte incremento de los costes energéticos, que se agravó con el estallido de la guerra en Ucrania, y que luego derivó en una caída de demanda generalizada. "Aunque los datos de producción no muestran caídas tan significativas como en 2023, todavía no se puede hablar de recuperación generalizada", insisten.

En la última asamblea general de Ascer, su presidente, Vicente Nomdedeu, ya consideraba "prematuro" hablar de una recuperación del sector, y hablaba de la necesidad de tomar cautela ante los datos oficiales.

"La crisis energética y la falta de ayudas de Estado en la industria española nos forzaron a aplicar distintas políticas comerciales que han provocado una pérdida de competitividad" frente a otros competidores europeos, comentó en ese momento. Además, advirtió de que se ha acrecentado "la brecha frente a productores extracomunitarios menos afectados por las oscilaciones de la energía y con regulaciones mucho más laxas".