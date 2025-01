La economía de Castellón, cauta ante los aranceles de Trump

Donald Trump ha tomado ya posesión como 47º presidente de Estados Unidos y su vuelta a la Casablanca podría tener implicaciones en la economía de Castellón. El líder de los republicanos ha prometido la imposición de nuevos aranceles para los productos que vayan desde cualquier parte del mundo a este país.

La peor parte se la llevaría China, con un gravamen del 60%. La intención es fomentar la industria estadounidense, pero este movimiento salpicaría al resto de zonas productoras del mundo, de modo que la Unión Europea podría sufrir una carga generalizada del 10% o el 20%. Por si hay dudas sobre las intenciones de Trump, este ha manifestado en varias ocasiones que los aranceles «son lo mejor que se ha inventado jamás».

El economista Enrique Domínguez valora que hay que esperar, "pero con sus antecedentes, las nubes que se avecinan no son blancas, y pienso que las relaciones comerciales desde Castellón irán a peor». En su anterior mandato como presidente ya tomó medidas proteccionistas. Una fue dar al traste con las exportaciones de clementinas desde nuestra provincia. Decisión que retiró Biden, pero que no ha supuesto una recuperación de este tráfico. Por otro lado, impuso aranceles a la cerámica de China, algo que aprovechó la industria española. Desde 2020, Estados Unidos es el principal cliente del Tile of Spain. Un futuro recargo a los envíos desde España perjudicaría a su competitividad.

A la espera

Desde la asociación de fabricantes de cerámica, Ascer, no se posicionan por el momento. «Tendremos que esperar», mencionan. Desde la CEV de Castellón reconocen la «inquietud por ver cómo evoluciona la variable de los aranceles», aunque esperan otras propuestas. «Sus apuestas en materia energética podrían lograr una estabilización de precios».

Además, afirman que, tradicionalmente, los Estados Unidos «suelen ajustar rápidamente sus medidas a la evolución económica, son prácticos en este sentido». En todo caso, la Unión Europea se prepara para el choque comercial.

Exportaciones en juego

Castellón se juega mucho: gracias al impulso de las ventas de baldosas cerámicas, este país es el segundo destinatario de las exportaciones totales de Castellón, tras Francia, con 731 millones de euros comercializados de enero a septiembre de este año. Las ventas han crecido un 24% sobre el mismo periodo del año anterior.

Otra preocupación es la postura respecto a la guerra en Ucrania. El país que quiere invadir Rusia fue, hasta el 2022, uno de los principales suministradores de materias primas de la cerámica.

