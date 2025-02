La cerámica india busca «reventar el mercado» con sus precios bajos en la semana de Cevisama

La feria Cevisama y las exposiciones propias de las empresas cerámicas ultiman sus preparativos. Las próximas semanas estarán centradas en mostrar sus nuevos productos y prestaciones innovadoras a constructores y distribuidores venidos desde diferentes partes del mundo, que conocen de sobra los valores y la fortaleza del clúster castellonense. Pero estas fechas estarán también marcadas por los actos paralelos organizados desde azulejeras y administraciones públicas de India, que quieren inundar el mercado con unos precios inusualmente bajos. Tal y como ya publicó Mediterráneo, hay convocado un encuentro en un conocido hotel de València el 25 de febrero, a instancias del Consejo de Promoción Comercial de la India (TPCI), y al menos una empresa india prepara un showroom propio en Castelló a finales de mes, aprovechando el tirón de Cevisama.

Invitaciones "indiscriminadas"

«Son pocos los que no han recibido invitación en los últimos días; las mandan de forma indiscriminada», explica un empresario a este periódico. Lo más sorprendente es que entre sus ofertas «presentan un porcelánico vitrificado de tamaño 60x120 centímetros por 3,5 dólares el metro cuadrado, que al cambio en euros ronda los 3,2 euros», añade. Un producto similar hecho en Castellón no baja de los 11 euros. Con las propuestas de India «yo no puedo ni pagar las materias primas», sentencia. Un gasto al que luego se le tiene que sumar la mano de obra, la energía consumida o los impuestos. «Vienen a reventar el mercado», comenta otra fuente.

El presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro recuerda que las fábricas del país asiático «tienen menos costes laborales, no deben cumplir normas medioambientales y tienen unas materias primas más baratas». A esto se une la sospecha de ayudas públicas.

¿Arma de doble filo?

«Los mensajes enviados a todo el sector de Castellón pueden ser una ayuda para las investigaciones que se tramitan por competencia desleal», mencionan otras fuentes. Mientras tanto, India hace todo lo posible para burlar las barreras puestas este año en Cevisama.

La edición anterior contó con la participación de industrias indias, pero en 2025 se prima a las industrias europeas y se evitan aquellas con sospechas de competencia desleal.

Afrontar los pulsos

Desde la irrupción de India en el mapa mundial de la cerámica se han tomado diferentes medidas. Como la investigación de las prácticas comerciales de sus empresas, ante la sospecha de que haya un dumping que perjudique a los países que compiten en igualdad de condiciones.

Lo hizo Europa y lo planea Estados Unidos. Pero Juan José Montoro cree que «no se puede perder el tiempo», en el sentido de que es imposible competir con estos precios, y que el camino a seguir en la industria de aquí es reforzar la calidad y la innovación.

