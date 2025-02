Pamesa abre el lunes su Cerámica Experience: estas son las novedades

Empieza la temporada de eventos promocionales de la cerámica, y una de las empresas que dará a conocer sus novedades será el Grupo Pamesa, con la cuarta edición de Cerámica Experience. Del 17 al 28 de febrero habrá actividades especiales en los showrooms de las diferentes marcas del grupo, Pamesa, Ecoceramic, Geotiles, Navarti, Prissmacer, TAU y Ascale. Se contará con la asistencia de 5.000 personas, procedentes de todas las partes del mundo.

"Bajo el lema Welcome to the show, esta edición promete sorprender con una experiencia mágica en las instalaciones de cada marca, donde la cerámica será la gran protagonista", detallan desde la compañía. Una oportunidad para demostrar la importancia de la cerámica a la hora de revestir cualquier estancia de un hogar, por lo que Cerámica Experience será un punto de encuentro para distribuidores de materiales de construcción, arquitectos e interioristas.

Un nuevo formato

Entre las principales novedades de este evento estará la puesta de largo de un nuevo formato. Se trata de las piezas cerámicas de 100x100 centímetros, "una opción cada vez más demandada en los mercados internacionales. De esta forma, complementan su gama de grandes formatos, que ya incluye 120x280 cm, 160x160 cm y 120x120 cm", apuntan.

Prensa innovadora

Además, la compañía da un paso adelante con la instalación de una nueva prensa continua en su fábrica de Almassora, "un hito que permitirá la producción de placas de gran formato de 360x120 centímetros y su modularidad en distintos tamaños, manteniendo un espesor de 7,5 milímetros", especifican.

Esta nueva línea incorporará cuatro avanzadas tecnologías en efectos y relieves digitales, convirtiéndose en la más innovadora hasta la fecha.

Por marcas

A la hora de repasar las incorporaciones de cada catálogo, Pamesa crea la familia Elite, "una innovadora colección que combina hasta cuatro técnicas avanzadas en una sola pieza. Gracias al uso de tintas y granillas especiales, esta exclusiva línea de cerámica permite lograr efectos únicos, desde relieves que se perciben tanto al tacto como a la vista, hasta brillos que crean contrastes sorprendentes y acabados cristalinos con efectos volumétricos".

Se espera la presencia de más de 5.000 personas. / Mediterráneo

Navarti presentará sus exitosas colecciones Unika y Batela. La primera de ellas se inspira en la piedra natural, y la otra juega con un diseño propicio para los proyectos de arquitectura e interiorismo.

Ecoceramic se distingue por su línea Porce Plus, la cual revoluciona el porcelánico esmaltado de 9 milímetros de espesor. Asimismo, lanzan la colección Cairo, que utiliza la técnica multiformato para generar azulejos en diversas dimensiones, posibilitando composiciones únicas y adaptables a distintos estilos de diseño.

Geotiles incorpora el nuevo formato 100x100 en series como Carnaby, Serenna, Portland o Eddystone.

Prissmacer se centrará en mostrar nuevas aplicaciones digitales para la creación de relieves en superficies cerámicas. Los asistentes podrán ver los efectos que pueden conseguir, por un lado, mediante la tinta estructurante y, por el otro, gracias a la cola digital y granilla aspirada; tecnologías que permiten lograr texturas con una precisión y profundidad sin precedentes.

Desde Tau se ofrece el concepto Sense, que dominará sus colecciones de 2025, "redefiniendo el lujo a través de la pureza del diseño y la intención en cada material, forma y textura. Bajo esta filosofía, introduce nuevas series que combinan elegancia y funcionalidad", afirman.

Cada marca del grupo Pamesa mostrará sus novedades. / Mediterráneo

Y en lo referente a su marca más joven, Ascale, gracias a nueva maquinaria y tecnología avanzada, ha perfeccionado sus colecciones, logrando acabados más realistas y una imitación aún más precisa de la piedra natural. En esta edición de la feria, presenta Portland, su última propuesta dentro de la colección Bodytech, donde diseño y tecnología capturan la esencia de la piedra con un nivel de detalle excepcional. Este modelo destaca por su acabado Feel, que ofrece una experiencia sensorial única, con texturas mejoradas y sutiles relieves que evocan fósiles y minerales, reflejando la belleza atemporal de la naturaleza.