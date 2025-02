Pamesa apuesta por el formato 100x100 en su IV Cerámica Experience

El show levanta el telón. El Grupo Pamesa ha iniciado este lunes la cuarta edición de Cerámica Experience, que hasta el 28 de febrero muestra todas las novedades de sus distintas marcas bajo el lema Welcome to the show. Y es que los showrooms de Pamesa, Ecoceramic, Geotiles, Navarti, Prissmacer, Tau y Ascale organizan diversas actividades especiales para sorprender a los 5.000 visitantes previstos.

Una de las innovaciones que brillan con luz propia es el formato 100x100, uno de los más demandados en la actualidad, con el que el Grupo Pamesa completa su apuesta por el 90x90 y el 120x120.

Galería: Apertura de la IV Cerámica Experience de Pamesa /

La compañía da además otro salto tecnológico, puesto que en las próximas semanas concluirá la instalación de una nueva prensa continua en la fábrica de Pamesa en Almassora. Esto les permitirá producir placas de gran formato de 360x120 y modularlas en distintos tamaños: 120x120, 60x120, 60x60 y 30x60, todas ellas con un espesor de 7,5 mm. Esta línea se convertirá además en la más avanzada del grupo, al incorporar cuatro innovadoras tecnologías en efectos y relieves digitales.

Cerámica Night Experience

Como anticipo a la Cerámica Night Experience, que tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica y estará dirigida a los clientes más VIP, Pamesa ha preparado toda una serie de actividades muy relacionadas con el lema de este año, que incluirán tanto catering como alguna actuación especial.

Una cuidada programación que disfrutarán profesionales llegados de todos los países del mundo, y también del sector nacional que supondrá el 40% de las visitas. Pamesa vuelve así a reunir a arquitectos e interioristas con distribuidores de materiales de construcción para mostrar una vez más las ventajas de la cerámica a la hora de vestir cualquier hogar.

Selección de novedades

En cuanto a las novedades que presenta cada catálogo, cabe reseñar en primer lugar la familia Elite, una original colección de Pamesa que combina cuatro técnicas avanzadas en una sola pieza.

Ecoceramic apuesta por la línea Porce Plus, con la que revoluciona el porcelánico esmaltado de 9 milímetros de espesor, al tiempo que con la colección Cairo saca partido al multiformato para generar azulejos en diversas dimensiones.

Sense es el concepto que preside las colecciones de Tau para 2025, combinando elegancia y funcionalidad para redefinir el lujo a través de la pureza del diseño.

Navarti se inspira en la piedra natural para la colección Unika, mientras en Batela ofrece un diseño muy adecuado para proyectos de arquitectura e interiorismo.

Ascale, la marca más joven del grupo, perfecciona sus colecciones gracias a la maquinaria y tecnología más avanzadas, haciendo posible una imitación aún más precisa de la piedra natural. Todo ello resplandece en Portland, la última novedad de la colección Bodytech, con un nivel de detalle excepcional.

A su vez, Geotiles incorpora el nuevo formato 100x100 en series que ofrecen tantas posibilidades de éxito como Carnaby, Serenna, Portland o Eddystone.

Por último, Prissmacer muestra nuevas aplicaciones digitales para crear relieves en superficies cerámicas. Así, logran efectos impactantes, tanto mediante tinta estructurante, como con cola digital y granilla aspirada.