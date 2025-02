Carmen Álvarez: «La calidad ‘made in Europe’ supondrá el 96% del total de las firmas expositoras»

--¿Cuáles son las expectativas de esta nueva edición de Cevisama?

-Damos un paso más para ser una herramienta estratégica de primer orden para nuestra industria. Renovamos nuestros postulados, adaptándolos a las exigencias del mercado y sus complejidades, y abriendo el campo de visión de nuestros sectores hacia una concepción más global del hábitat, de la construcción, del equipamiento para colectividades y el contract. Todo bajo el prisma de la sostenibilidad y, sobre todo, la calidad que implica el made in Europe. Cevisama se alinea completamente con la estrategia sectorial de entidades como Ascer de poner en valor nuestra producción frente a una competencia, especialmente asiática, que no participa de las mismas reglas del juego.

-El año pasado ya hubo cambios. ¿Qué conclusiones se han extraído?

-Uno de los objetivos era mejorar la experiencia de nuestros visitantes. Cevisama es una feria de negocio y de networking entre expositores y visitantes. Pero queremos llegar más allá. Este año hemos hecho un gran esfuerzo en que se convierta en un gran escenario en el que sorprender al visitante. Hemos convertido todo nuestro distribuidor central del nivel 2, a través del cual se estructurará toda la oferta, en un recorrido sugerente. Un gran eje conector de todos los espacios y pabellones comerciales inspirado en la cerámica más tradicional. Y lo haremos de la mano del reconocido y prestigioso estudio de interiorismo y diseño Cosín Estudio, con un enfoque que resalta los recorridos y puntos de encuentro y que pone en valor las zonas no expositivas, reconociéndolas como ejes fundamentales de interacción entre profesionales del sector.

-¿Qué otras diferencias se podrán encontrar?

-Queremos ser más útiles que nunca, al poner al alcance de sus expositores los compradores más cualificados de sus principales mercados. La feria es una potente acción comercial donde fortalecer sus vínculos comerciales y abrir nuevas vías de negocio. Y funciona y queremos que siga siendo así. Ahora bien, vamos evolucionando y de esta manera se podrá ver una feria más cómoda de visitar y trabajar, más compacta y ágil, con recorridos mucho más fluidos que facilitaran la interacción comercial y con espacios que van a asombrar, como la instalación Hotel Cevisama, ideada por el prestigioso arquitecto de origen puertorriqueño Héctor Ruiz-Velázquez. En definitiva, será mucho más que una visita a una feria al uso.

-¿Cómo ha sido la colaboración con las asociaciones del sector?

-Cevisama es el gran espacio de encuentro de nuestra industria. Este año participan de forma activa todas las asociaciones del sector, como Ascer, Aseban, Asebec, Asociación Mármol de Alicante o Proalso, entre otras, así como el fuerte y firme apoyo, y compromiso de entidades públicas como la Generalitat a través de organismos como el Ivace+i, o el ICEX a nivel estatal. La colaboración es mutua.

-Destaca la participación casi exclusiva de empresas europeas. ¿Merece la pena este cambio, a pesar de que habrá menos superficie expositiva?

-Estamos convencidos de ello porque estamos alineados con el futuro de nuestra industria. Este año, Cevisama va a tener un fortísimo componente de oferta de calidad made in Europe, que supondrá el 96% del total de las firmas expositoras. De este modo, nuestro visitante va a tener garantizada que lo que encuentre en la feria va a ser, en términos coloquiales, lo mejor de lo mejor. Un contenedor exquisito con la mejor cerámica y equipamiento para el baño que hay en el mercado.

-¿La cerámica tiene margen de crecimiento a la hora de vestir cualquier tipo de edificio?

-Por supuesto y, de hecho, este año mostramos su versatilidad para vestir interiormente un hotel. Creemos que va a ser el gran foco de atracción. Un gran espacio de 800 metros cuadrados, ubicado en el Pabellón 3 del Nivel 2, y que recreará diferentes ambientes de un establecimiento hotelero, desde habitaciones, espacios comunes, ambientes de exterior, salas polivalentes o una gran zona de conferencias. Para su construcción se cuenta de manera exclusiva con los materiales y las colecciones más innovadoras de los expositores, de manera que se multiplicará la visibilidad de estas firmas

-¿Cuál es el impacto de una feria como Cevisama en el sector de la cerámica española?

-Es un pilar fundamental para el sector. No solo es el mayor escaparate de nuestras innovaciones en diseño, tecnología y sostenibilidad, sino que también es un punto de encuentro estratégico para fabricantes, distribuidores, arquitectos y diseñadores de todo el mundo. La feria impulsa la internacionalización de nuestras empresas, facilitando contactos comerciales clave y abriendo nuevas oportunidades de negocio en mercados emergentes. Además, actúa como barómetro de tendencias y un espacio de debate sobre los desafíos del sector, como la digitalización y la sostenibilidad. Su impacto se traduce en un fortalecimiento de la marca España en el ámbito cerámico y en un impulso económico para toda la industria.

-¿Tiene algo que envidiarle esta feria a su homóloga italiana, Cersaie?

-No me gustan las comparaciones porque cada evento ferial tiene unas características propias y, digamos, una idiosincrasia. Cevisama, con una trayectoria de ya más de 40 años, destaca por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el diseño, ofreciendo un espacio atractivo donde no solo se exhiben productos, sino que también se generan debates clave para el futuro del sector. Nuestra feria es un motor para la internacionalización de las empresas españolas y un punto de encuentro imprescindible para profesionales de todo el mundo. Ambas ferias son complementarias y reflejan la fortaleza de la cerámica a nivel global.

-Hay un nuevo pabellón centrado en la maquinaria. ¿El futuro pasa por la diversificación?

-Cevisama es la gran casa de toda la industria y, por supuesto, la tecnología y maquinaria es parte fundamental de la feria. Se cuenta, además, con el impulso de la patronal sectorial Asebec, que vuelve a contar con Cevisama como un escaparate clave.

-Cevisama es uno de los certámenes más importantes de Feria Valencia. ¿Se nota en algo la gestión de la Generalitat en el recinto, a la hora de organizar esta cita?

-En su trayectoria Cevisama siempre se ha visto respaldada por los diferentes organismos y administraciones públicas. Feria Valencia ya está plenamente integrada dentro del sector público de la Generalitat, lo que, sin duda, nos motiva más en nuestra vocación de servicio a nuestro tejido productivo, especialmente, y como comprenderá, el sector cerámico, equipamiento para baño o mármol y piedra natural.

