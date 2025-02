Fernando Fabra: "La innovación es lo que nos mantiene a distancia de nuestros competidores"

-¿Cuál es el balance de Anffecc del 2024? ¿Atisban algún síntoma de mejora para el 2025?

-El balance no es del todo positivo. Las ventas del sector han bajado un 5,4% en 2024, debido sobre todo a la exportación, que ha caído un 10,2%. El mercado nacional ha subido un 4,8%, pero no logra compensar, ya que las ventas en el mercado exterior suponen un 64,6% del total. Los últimos dos trimestres del año pasado no han sido positivos. Esto ha provocado que cerremos el año en una situación complicada, pero confiamos en remontar siempre que las circunstancias acompañen. En estos momentos, la subida de los precios del gas nos preocupa, pero confiamos en que no se repita la situación de hace dos años.

-Una buena noticia del cierre del pasado año fue el final del bloqueo comercial con Argelia. ¿Hay expectativas para una recuperación efectiva?

-Esperemos que sí, aunque recuperar un mercado siempre supone mucho trabajo. En este tiempo han entrado proveedores de otros países que, si bien no llegan a nuestros estándares de calidad, tienen precios muy competitivos, debido a sus menores costes laborales y energéticos.

-¿En qué medida les pueden afectar las medidas proteccionistas del presidente de EEUU?

-EEUU no es uno de nuestros principales países de destino, pero sí lo es para nuestro principal cliente, la industria azulejera española. En este sentido, todo lo que les afecta repercute también en nosotros. Confiamos en que las medidas proteccionistas sean moderadas y no vayan en contra de los intereses de la industria europea, que ya cuenta con suficientes lastres.

-¿Qué mercados han sido los más importantes para las empresas pertenecientes a Anffecc en el último año?

-Italia, India, Portugal, Turquía y Marruecos han sido los principales países de destino y, como siempre, el mercado nacional que, con el 34% de las ventas, es nuestro principal cliente y el más importante.

-¿Se ha estabilizado la escalada de los costes para su sector?

-Pues lamentablemente, a nivel energético, no. En los últimos dos meses, el gas ha subido un 53%. Esta situación nos preocupa. Confiamos en que el precio se estabilice pero, de no ser así, habrá que tomar medidas para no afectar a nuestra ya mermada rentabilidad. En materias primas podemos hablar de cierta estabilidad, pero las incertidumbres y amenazas constantes a nivel mundial hace que estemos constantemente en vilo.

-Investigan en un proyecto de hidrógeno verde. ¿Hay esperanza de que este cambio sea técnicamente posible y económicamente viable?

-Sí. Los primeros resultados que estamos obteniendo de las pruebas de producción de fritas son muy positivos. Está demostrando que producir fritas con hidrógeno es técnicamente viable. Otra cosa es la viabilidad económica: ahora mismo es prácticamente inviable. Por ello desde la industria se aboga por contar con una garantía de suministro y a precios razonables, con el fin de poder seguir siendo competitivos. Hay también otras posibilidades, que habrá que explorar.

-¿Se sienten escuchados por el Gobierno central y la Generalitat en sus reivindicaciones?

-Escuchar sí que nos escuchan, otra cosa son las posibles actuaciones que propongan. La Administración autonómica ofrece la simplificación de trámites administrativos. También nos ha apoyado en iniciativas sectoriales como el proyecto H2frit, el estudio para las Declaraciones Ambientales de Producto y Huella de Carbono sectorial, etc. Pero hay muchos temas que son competencia nacional y europea y resulta más difícil reivindicar nuestra posición porque aun siendo líderes mundiales, nuestro peso queda diluido ante la gran maquinaria europea.

-¿Cuáles son las necesidades conjuntas con sus homólogos italianos?

-Siempre hemos tenido mucha sintonía con Ceramicolor, la patronal italiana de fritas, esmaltes y colores cerámicos. En general apostamos por que se escuchen nuestras necesidades en Europa, que son comunes, si bien la industria italiana ha tenido ayudas por parte de su gobierno en la escalada de precios del gas, con las que no contamos en España.

-La Unión Europea afirma que quieren proteger a la industria, para que no pierda competitividad en el proceso de descarbonización. ¿Va en la dirección adecuada?

-Al menos, dan muestra de que tienen este asunto en su agenda. Otra cosa son las acciones reales. Confiamos en que no se quede en una mera declaración de intenciones. Hay que simplificar la burocracia, y también que se contemple la senda de la descarbonización de un modo realista, tanto tecnológicamente como en costes.

-¿La innovación ha tocado techo?

-Nuestro camino nunca tiene fin. Siempre estamos innovando con la intención de desarrollar nuevos productos y mejorar los ya existentes. Es lo que nos mantiene a distancia de nuestros competidores. Sin embargo, para seguir apostando por la I+D+i es necesario contar con una mínima rentabilidad, y ésta se ha visto muy mermada en los últimos años.

-¿Hay riesgo de que el poder de decisión de las compañías deje de estar en Castellón?

-El poder de decisión difícilmente se va a trasladar, porque las centrales de las empresas están aquí, en este clúster castellonense, con unas sinergias que no hay en otros lugares. Otra cosa es que se vaya deslocalizando producción a otros lugares con menos costes productivos y trabas administrativas. Esto es una realidad, aunque desde Anffecc siempre hemos apostado por mantener parte de la producción en Europa, y de manera importante en España.

-La llegada de fondos de inversión, se ha detenido o puede acelerarse en el futuro?

-Esta apuesta da una idea de su importancia y magnitud, pero lo que pase en el futuro dependerá de los intereses de cómo evolucione el sector.