L’Alcora promueve una ‘denominación de origen’ para certificar la excelencia y el valor único de su cerámica

El Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado en Cevisama su apuesta por una marca propia que refuerce la identidad de su industria cerámica, con el objetivo de dotarla de un sello diferenciador que certifique su calidad, excelencia y arraigo histórico, permitiendo a los productos fabricados en el municipio destacar en un mercado global cada vez más competitivo. El acto ha tenido lugar en el estand de la Diputación de Castelló y ha contado con las intervenciones del diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, el concejal de Promoción Económica, Pablo Delgado, y el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban. El alcalde Samuel Falomir ha sido el encargado de cerrar la presentación.

Pablo Delgado ha afirmado que la industria cerámica "es el motor de l’Alcora y nuestro reto es que siga creciendo y consolidándose en un mercado cada vez más exigente" y ha subrayado "la capacidad de las empresas locales para innovar y exportar calidad". Con la mirada puesta en 2027, cuando se celebrará el 300º aniversario de la Real Fábrica del Conde de Aranda -origen del sector cerámico de la provincia- el Ayuntamiento ha diseñado una imagen conmemorativa de esta destacada efeméride. El objetivo es que esta marca evolucione hacia una certificación exclusiva para la cerámica de l’Alcora, que garantice su calidad, su origen y su historia.

Alta calidad

El concejal alcorino ha explicado que la cerámica producida en Europa "se distingue por su alta calidad, con productos que marcan la pauta en términos de diseño, innovación y nuevas aplicaciones. Frente a ello, existen producciones de bajo coste fuera de Europa que no cumplen estos estándares y que no pueden compararse con el valor añadido que ofrecemos aquí". "Son tres siglos liderando la cerámica. Aspiramos a contar con una denominación de origen que refuerce ese legado y proyecte al futuro la identidad de nuestra industria, diferenciándola de la cerámica fabricada en otras partes del mundo, especialmente fuera de Europa", ha añadido.

Asimismo, el concejal ha insistido en que esta iniciativa no puede ser solo del Ayuntamiento, sino que necesita la implicación del sector. "Si queremos que tenga un verdadero impacto, debe ser asumida y defendida también por las empresas, los profesionales y toda la industria cerámica de l’Alcora. Solo así conseguiremos que sea un distintivo de referencia en el mercado global", ha afirmado. Para reforzar este mensaje, Delgado ha dado paso a la proyección de un vídeo que recoge el esfuerzo, la tradición y la innovación que definen la cerámica de l’Alcora.

La Real Fábrica: identidad cerámica y motor de futuro

Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, ha reiterado que la cerámica de l’Alcora tiene una raíz histórica inconfundible: la Real Fábrica del Conde de Aranda, cuya recuperación sigue avanzando con el firme compromiso del Ayuntamiento. "Si queremos hablar de identidad cerámica, la Real Fábrica es el origen de todo. Es el símbolo que nos conecta con nuestro pasado, pero también la llave para seguir construyendo nuestro futuro", ha apuntado Esteban.

El edil ha anunciado que este año se pondrá en marcha la programación para conmemorar el 300 aniversario de la emblemática manufactura, una celebración que se desarrollará hasta 2027 y que tendrá un papel destacado en el ciclo anual ‘Maig Ceràmic’. "Queremos que esta efeméride sirva para recordar nuestra historia y para reforzar el presente y futuro de la cerámica en l’Alcora", ha explicado.

Además, el edil ha subrayado que el Ayuntamiento lleva inmerso en la recuperación y puesta en valor de este enclave desde 2017, y que recientemente ha recibido un nuevo impulso económico de 3,3 millones de euros del Gobierno de España para seguir avanzando en su rehabilitación. "Nuestra apuesta es clara: convertir la Real Fábrica en un referente cultural y patrimonial a la altura de su importancia histórica. No solo queremos recuperar su pasado, queremos que vuelva a ser un espacio vivo y dinámico, consolidando su papel como referente cultural, patrimonial, turístico y dinamizador del sector cerámico", ha concluido Esteban.

Un compromiso firme con la cerámica de l’Alcora

El encargado de cerrar el acto ha sido el alcalde Samuel Falomir, quien ha querido trasladar un mensaje claro: la cerámica de l’Alcora no solo tiene un pasado extraordinario, sino un futuro lleno de oportunidades. "No se puede entender la historia de la cerámica sin l’Alcora, ni se puede entender l’Alcora sin la cerámica. Pero no estamos aquí solo para reivindicar lo que fuimos, sino para construir lo que queremos ser", ha afirmado Falomir.

El alcalde ha insistido en que la creación de este sello es mucho más que una iniciativa simbólica: es una declaración de intenciones y un compromiso real con la industria local. "Queremos que nuestra cerámica tenga el reconocimiento que se merece, que su calidad y su historia sean su mejor carta de presentación en los mercados internacionales. En un mundo cada vez más globalizado, debemos apostar con firmeza por nuestra identidad y nuestro valor diferencial", ha concluido el primer edil.