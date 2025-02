Cevisama se hace viral: "Es como el Disneyland de los revestimientos"

Todas las miradas del mundo de la construcción, reforma o interiorismo están estos días en Feria Valencia con ocasión de Cevisama. Buena muestra de ello es la nutrida presencia en los estands de los ‘influencers’ especializados en la materia que han querido conocer de primera mano las novedades y apuestas que llevan a la feria las diferentes marcas. Se trata de una novedad de este año 2025 en la que se apuesta por dar mayor visibilidad a otro tipo de público en una plataforma tan mediática como son las redes sociales.

Los creadores digitales han contado en primera persona todo lo que está aconteciendo en Cevisama en una iniciativa inédita que llegará a los cientos de miles de seguidores con los que cuentan estos siete prescriptores en las plataformas en las que están presentes.

Los usuarios de Instagram, YouTube o Tik Tok han podido seguir como si estuvieran en Valencia los productos que han llevado las marcas de la mano de Cristina Ceamanos, Pilar Cinca, David Sevilleja, Nacho Herrero, Mamen Martín, Miguel Gómez o Salvador Torremocha. «Esto es como el Disneyland de los revestimientos», confiesa Miguel (@formas_cocinas), que destaca que «el azulejo de la zona de Levante es el mejor del mundo y todo lo que te puede interesar del sector está aquí». Dentro de todas las posibilidades, lo que más le ha gustado ha sido «el mueble de cocina, que es también a lo que se dedicaban mi padre y mi abuelo».

Desde Zaragoza llega Pilar(@puntoyseguidoestudio), que cuenta con un estudio de decoración y ha alucinado con todo lo que ha visto en Cevisama: «Estamos acostumbrados a nuestros proveedores y tener aquí todas las novedades que veremos más adelante es una pasada. Es fenomenal para sacar ideas que podamos ofrecer después a los clientes».

Con la mente abierta

Mamen, desde @la_reforma_de_mi_vida, es barcelonesa y debuta en Cevisama: «Lo que más me ha llamado la atención es toda la variedad que hay; aprovecho conocer firmas que no conozco. Es una oportunidad inmejorable, pero hay que venir con la mente abierta para dejarte sorprender».

Pilar Cinca (@puntoyseguidoestudio), Mamen Martín (@la_reforma_de_mi_vida), Miguel Gómez (@formas_cocinas) y Salvador Torremocha (@reformaymas). / Erik Pradas

A Salvador (@reformaymas) lo que más le ha llamado la atención es la maquinaria: «Si pudiera me la llevaría a toda. Soy bastante manitas y me llama mucho la atención». Su irrupción como ‘influencer’ llegó «haciendo tutoriales para un empleado» y su progresión le ha llevado a que grandes marcas le ofrezcan sus productos: «Tengo taladros hasta de mil euros, que hacen agujeros igual, pero no se queman tanto como otros más baratos y lo hacen más rápido».

Nacho Herrero (@reformagenz), David Sevilleja (@todosobrereformas) y Cristina Ceamanos (@decorartucasa.com_). / Gabriel Utiel / Manolo Nebot

Nacho (@reformagenz , por su parte, ha llegado también como cliente: «Tengo que cambiar mi baño, así que voy a coger revestimientos para mi pared. Me encanta el gran formato porque queda súper limpio y liso». Cristina, de @decorartucasa.com, no oculta que «Cevisama es una feria puntera a todos los niveles», y subraya «la implicación de las empresas». Por último, el madrileño David (@todosobrereformas) asegura que «si vienes es obligado ver el Hotel Cevisama. Me ha encantado su decoración minimalista y espaciosa, con sus paredes de barro. Me ha parecido una chulada».