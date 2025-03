Convenio de la cerámica: los sindicatos avisan de movilizaciones si no hay avances

La nueva reunión para negociar el convenio del sector de la cerámica apenas ha arrojado novedades. Los sindicatos esperaban que la patronal Ascer mostrase sus propuestas, tal y como hicieron los representantes de los trabajadores en el primer encuentro, pero por el momento no hay oferta de mejora salarial ni de condiciones.

El responsable de Hábitat de CCOO en Castellón, Jordi Riera, acusa a la organización empresarial de "obligar a un bloqueo" de las negociaciones, "por lo que les hemos trasladado que el miércoles queremos una propuesta concreta". De lo contrario, "los sindicatos empezarán a barajar medidas" de presión. Desde UGT, Antonio Durán añade que, si no hay un cambio el miércoles, "nos planteamos movilizaciones a corto plazo", que podrían comenzar con concentraciones de trabajadores, "e ir in crescendo si es necesario". El pasado año llegaron a convocarse jornadas de huelga.

Ascer pide "certidumbre"

Riera menciona que Ascer no avanza en los aspectos fundamentales del convenio, escudándose en que los representantes de los empresarios "quieren tener certidumbre sobre cómo quedará la jornada laboral, que es algo que no depende de la negociación; es como si dijeran que no quieren avanzar porque no sabemos si Trump pondrá aranceles a la cerámica española". A nivel nacional, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han acordado una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, pero que esto entre en vigor depende de que haya una mayoría en el Congreso de los Diputados que lo apruebe. Por el momento, esa mayoría no está garantizada, por lo que este asunto puede quedarse encima de la mesa por unos meses.

Las principales reivindicaciones de los sindicatos son una subida salarial acorde con el IPC más un 1% adicional, con la finalidad de recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años. También reclaman una reducción de la jornada laboral en 8 horas anuales, tal y como ya se hizo en 2024.

Otros avances

Desde CCOO mencionan que sí ha habido avances "en cuestiones secundarias, como el protocolo LGTBI, la regulación del teletrabajo o el derecho a la desconexión digital, que son importantes, pero que dependerán de que haya un acuerdo en salarios o retribuciones en fines de semana". Antonio Durán, por su parte, menciona que es "habitual que primero se pacten los aspectos secundarios para acabar con la parte salarial y de horas, pero ya queremos tener una contrapropuesta a los planteamientos que nosotros ya hicimos".

