Los sindicatos estallan por el convenio de la cerámica: "La propuesta de la patronal nos parece una ofensa"

La negociación del nuevo convenio de la cerámica encalla, y por el momento no hay nueva fecha para acercar posturas entre la patronal Ascer y los sindicatos. Los representantes de UGT y CCOO han elaborado un comunicado conjunto en el que consideran que la propuesta presentada por los representantes de los empresarios "nos ha parecido una ofensa y que, hasta que no traigan una propuesta de incremento económico, que no cuenten con nosotros".

Según han confirmado desde los sindicatos, esto supone en la práctica detener las reuniones. Desde UGT, Antonio Durán explica que por su parte "no hemos roto la negociación, pero no vamos a seguir hasta que Ascer retire su propuesta y que negocie". De hecho, no hay fijada una nueva fecha.

Sin mejora económica

Según la versión de los sindicatos, "Ascer ha enviado a última hora de la mañana el texto íntegro del convenio, con las modificaciones que la patronal pretende", y en la que "en lugar de proponernos algún tipo de incremento, lo dejan completamente en blanco y proponen, en tema económico, eliminar el plus de antigüedad y eliminar el plus de penosidad y toxicidad".

Sobre el controvertido asunto de la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanas, UGT y CCOO acusan de "aprovechar la posible reducción de la jornada, para intentar flexibilizarla aún más".

Movilizaciones

Con este panorama se plantea la convocatoria de reuniones con los delegados sindicales del sector, la semana próxima, con la idea de movilizarse en las calles. "Ambos sindicatos han decidido empezar a explicar en los centros de trabajo lo que pretenden las empresas, como quieren convertirnos en trabajadores pobres, movilizándonos y dejando claro que vamos a defender lo que es nuestro", añaden.

En su escrito exponen que, "conociendo como se está precarizando el sector, con una caída de los salarios, la propuesta de la patronal de reducir aún más los salarios en un sector con unos sistemas de turnos que tanto perjudican a las personas trabajadoras, es una irresponsabilidad, que conducirán al sector a tener que volver a defender un salario digno".

Noticia en elaboración.